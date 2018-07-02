Çaykur Rizespor, Kweuke için karar verecek

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) -

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor\'un 5 sezondur formasını giyen golcü oyuncu Leonard Kweuke’nin takımda kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, bir taraftan yeni sezon kadrosunu kurmaya çalışırken bir taraftan da eski oyuncularının durumunu netleştirmeye çalışıyor. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Kamerunlu futbolcu Leonard Kweuke\'nin Almanya\'daki doktoruna gitmek istediğini belirterek, \"Biz Almanya\'ya göndermeden burada bir karar verdik. Kweuke, Rize\'de hastaneye giderek MR\'ını çektirdi. Durumu ve sonucu aldıktan sonra sakat veya sağlam, ondan sonra Almanya\'ya göndereceğimizi kendisine söyledik. Heyet raporuna göre kararımızı bildireceğiz. Kweuke konusunda net davranacağız. Kweuke bu sezon var mı, yok mu? Ona göre tedbir almak zorundayız. Gerçek bir fotoğrafı bir görelim. O da kendi durumunu görsün, oturup konuşalım. Ona göre karar vereceğiz\" dedi.

\"BORÇLANACAĞIZ, RİSKE GİRECEĞİZ VE FUTBOLCU ALACAĞIZ\"

Rize’deki kampı tamamladıklarını ve 4 Temmuz’da Erzurum kamplarının başlayacağını ifade eden Yardımcı, “İkinci etap kamp çalışmalarına Erzurum\'da devam edeceğiz. Eksiklerimizin birçoğunu Erzurum kampında tamamlamayı düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalarımız var. İmkanlara bakarsak futbolcu almamız lazım. İmkan olmazsa da alacağız. Borçlanacağız, riske gireceğiz ve futbolcu alacağız. Bir fiyat politikası var. Bize kalsa yerli istiyoruz. Daha kolay iş bitiyor ve bizim için şartlar kolay oluyor. Yerli santrfor yok. On numara bakıyorsun, yerli yok. Var, Emre Akbaba var ama alabiliyorsan al. Bana kalırsa yerli ama mecbur kaldığımızda da yabancı oyuncu alacağız. İmkan yok bahanesine sığınmadan elimizden geleni yapacağız\" diye konuştu.

\"HAZIR PARAYLA NEREYE KADAR\"

Bugüne kadar 5-6 futbolcuyu kadrolarına kattıklarını belirten Yardımcı şunları dedi: \"İster beğenin ister beğenmeyin. Diğer kulüplerde bu kadar hareket de yok. Biz bir taraftan tecrübeli, deneyimli adamlar alırken veya ararken bir taraftan da İbrahim hocaya genç ve istikbal vadeden gençleri teslim edip onlardan faydalanmamız gerekiyor. Bu takımın yaşaması için başka çaremiz yok. Hep hazır parayla nereye kadar gidebiliriz? Bir yerden sonra da İbrahim hocadan bu aldığımız gençlerden A takımına adam monte etmesini istiyoruz. Hocamız da adam alınmadı, eksik başladık diyor haklı olarak. Türkiye\'de sezonu doğru açan takım var mı? Türkiye\'nin gerçek şartlarını da göz önüne alalım. Biz eksiklerimizin farkındayız. Teknik kadro ile görüşüyoruz. Çalışmalar gayet sıkı bir şekilde yürüyor. Kulüp binasında transfer görüşmeleri yapılıyor. Dışarıda bu işleri yapmayı prensip olarak kaldırdık.\"

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