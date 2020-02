Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Yardımcı'dan transfer açıklaması

Aytekin KALENDER / RİZE,(DHA) - Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, iki mevkie daha transfer yapacaklarını belirterek, yeni bir transferin 48 saat içerisinde biteceğini söyledi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, kulüp binasında yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor için henüz transferin bitmediğini vurgulayarak, “Forvet hattına birde ön liberoya iki oyuncu daha transfer edeceğiz. Bizim 48 saat içerisinde netleşecek 9 numara transferimiz olacak. Her an gerçekleşebilir ama bir 48 saat dilimi koydum. Transferi erken bitirmek para demektir. Transfer çok para harcamak demektir. Ben inanıyorum ki ay sonunda piyasa da düşecek, aynı zamanda çok futbolcu da dışarıda kalacaktır. O nedenle taraftarımızdan isteğim biraz daha sabırlı olmaları. Panik yapmaya gerek yok, panik yaparsak yanlış yaparız” dedi.

\"TRANSFERDE BİRAZ GEÇ KALDIK\"

Bu yıl Çaykur Rizespor her anlamda değişim ve dönüşüm yaşadığını belirten Yardımcı, “Scout ekibinden transfer komitesine kadar birçok anlamda yenilikler oldu. Transfer Rize’de yapıldı. Transfer ve scout komitemize çok teşekkür ediyorum. Tatil bile yapmadılar. Bu teşekkürü hak ettiler. Özverileri çok yüksek. İnşallah karşılığını da alacağız. Transferde bir gerçek var. Yeterine yakın transfer yaptık ama biraz geç kaldık. Özeleştiri de yapmak lazım. 15 gün kadar geç oldu transferlerimiz. Keşke bugünkü duruma 15 gün ya da 3 hafta önce gelseydik. Daha hazır ve iyi olabilirdi. Ama onu da artık İbrahim hoca ve ekibine bırakalım, o da sıkı çalışarak bu açığı kapatacaktır. Zaten sıkı ve özverili çalışan bir arkadaşımız, ona da inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

\"İLK İKİ MAÇIMIZ DA ÇOK ZOR AMA TAKIMIMA İNANIYORUM\"

İlk iki maçım ligin en zor ekipleriyle olacağını da belirten Yardımcı, “Öyle kolay fikstür yok. Bana göre zor takımlarla başlayacağız. Kasımpaşa oturmuş ve iyi bir takım. Ardından Akhisarspor ile oynayacağız. Zaten kalitesi ortada olan bir ekip. Fenerbahçe’yi kupada yendiler. Ardından Galatasaray’ı Süper kupada yendiler. Bu da takımın durumunu ortaya koyuyor. Bize gelirsek elbette ki öyle kolay takımda değiliz. Savaşacağız ve takımımıza inanıyoruz. 30 gün içerisinde bana göre çakı gibi bir takım ortaya çıkacaktır. Fazlada abartmadan ne kendimizi yükseklerde görelim ne de kendimizi eksik görelim. Transferde akıllı ve düşünceli hareket ediyoruz. Türk futbolunda bu sene yürüttüğümüz transfer politikasıyla bu yıl başarılı bir şekilde maddi olarak bu işi yürütebiliriz. Manevi açıdan ise başkan, teknik ekip, futbolcular, Rize’deki toplum dinamitleri vesaire, yani Rize’yi heyecanlı gördüm. Bu heyecanı sürdürmemiz gerek. Birlikteliği artırarak sürdürmeliyiz.” diye konuştu

