Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Vekili Kartal: "En iyisi olmak için yarışacağız"

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) -

Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Vekili Hasan Kartal, takım olarak yeni sezonda hedeflerinin en yukarıya oynamak olduğunu söyledi. Kartal, \"Süper Lig\'e çıktığımız zaman 18 takımda bizim için eşittir. Biz bu 18 takım arasından en iyisi olmak için yarışacağız\" dedi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Vekili Hasan Kartal, Çaykur Rizespor\'un geçmiş dönemde yaşadığı sıkıntıları iyi tespit edip çözüme kavuşturduklarını ve bunun neticesinde yeniden Süper Lig\'e yükseldiklerini kaydetti. Kartal, \"Süper Lig\'e yükseldik sonra mutlaka burada başarılı olmanın yollarını aramamız lazım. Biz iyi bir yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizle Süper Lig\'de olabilecek en üst noktada olmak için çalışıyoruz. Yönetim kurulumuz, başkanımız Hasan Kemal Yardımcı ile entegre bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bizim yönetimimizde bir kişinin fikri ile değil ortaya konulan fikri yönetim içinde tartışarak nihai sonuca varıyoruz. Böyle bir yönetim tarzı ile başarılı olmamak mümkün değildir\" ifadelerini kullandı.

\"EN ÖNEMLİ KONU BÜTÇEMİZ\"

Yeterli derecede transfer yaparak yeni sezona hazırlandıklarını söyleyen Kartal, transferlerde kendileri için en önemli olan konunun bütçeleri olduğunu ifade etti.

Kartal, \"İleriki zamanlarda problem yaratmadan transferlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Har vurup, harman savurmak kaydıyla bütçe oluşturarak transfer yapmak kolaydır ancak biz sonradan gelecek yönetimleri de düşünerek böyle bir yolu seçmedik. Bizim düşüncemiz bundan sonra Rizespor\'u sağlam bir temele oturtmak ve o temel üzerinden yükselmesini sağlamaktır. Biz bu düşüncelerimizin yüzde 80\'ini gerçekleştirdik. Bunun tamamını gerçekleştirdiğimiz zaman Rizespor\'un hiçbir problemi olmayacaktır\" diye konuştu.

\"BİZİM GİBİ EKONOMİSİNE DİKKAT EDEN 3 TANE TAKIM YOKTUR\"

Kartal, bu sezon yarışacakları Süper Lig\'de ekonomik olarak sıkıntı yaşamayacak olan takımların başında Çaykur Rizespor\'un geldiğini ifade ederek şunları söyledi: “Bizim gibi Süper Lig\'de ekonomisine dikkat eden ve ekonomik sınırlarını aşmayan 3 tane takım yoktur. Bu düşünce yapısına sahip olmamız neticesinde inşallah başarılı olacağız. Türk sporuna da örnek olacak şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz önümüzü görerek hareket ettiğimizden dolayı bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Rizespor\'un geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Rize Milletvekilimiz, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bizimle çok yakından ilgileniyor. Bizim ekibimiz birbiri ile ve Rize bürokrasisi ile çok uyumlu. Rize olarak hep birlikte, birbirimize fikirlerimizi aktararak başarıya ulaşacağız.\"

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