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Spor

Çaykur Rizespor, Iyayi Atiemwen ile yollarını ayırdı

RİZE, (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Iyayi Atiemwen ile yollarını ayırdı

30 Ocak 2018 15:05

RİZE, (DHA)

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Iyayi Atiemwen ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, \"Bu sezon Grandmedical Manisaspor\'da kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcumuz Iyayi Atiemwen\'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında da başarılar dileriz\" ifadeleri kullanıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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