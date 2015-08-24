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Spor

İkinci golü kendi kalesine atan Fenerbahçe, Rize'den 1 puanla döndü

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşması 1-1 sona erdi

24 Ağustos 2015 00:06

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golü 18. dakikada Hollandalı yıldız Robin Van Persie'den geldi. Golün asistini Nani yaptı. 74. dakikada Kjaer'in kendi kalesine attığı gol ise maçın skorunu belirledi.

Maçtaki iki golü de Fenerbahçeli futbolcular atarken, maçın berabere sonuçlanmasında bir diğer etken de Rizespor'un kaçırdığı penaltı oldu. 31. dakikada Ahmet İlhan topla ceza sahasına girdikten sonra Volkan'ı çalımlarken yerde kaldı. Cüneyt Çakır pozisyon sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Deniz'in vuruşunda topu Volkan tokatladı. Oluşan karambolde sarı lacivertli defans oyuncuları topu uzaklaştırmayı başardı.

Takımlar sahaya şu 11'lerle çıktı:

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Alves, Hasan Ali, Nani, Mehmet Topal, J. Souza, Diego, Van Persie, Fernandao
Çaykur Rizespor: Itandje, Orhan, Viera, Oboabona, Eren, Koray, Robin Yalçın, Sercan, Ahmet İlhan, Deniz, Kweuke

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