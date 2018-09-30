Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maç notları

FENERBAHÇE\'DE KADRO DEĞİŞMEDİ

Fenerbahçe\'de teknik direktör Philip Cocu kadroyu değiştirmedi. Fenerbahçe, Beşiktaş maçı ilk 11\'i ile Çaykur Rizespor karşısına çıktı. Sakatlığı süren Martin Skrtel ile Tolga Ciğerci kadroda yer almadı.

İKİ BAŞKAN KAHVALTIDA BULUŞTU

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimini kahvaltıda ağırladı. Fındıklı ilçesindeki bir restoranda verilen kahvaltıda Çaykur Rizesporlu yöneticilerde yer aldı. İki başkan karşılaşmayı da protokol tribününde izledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çaykur Didi stadyumunda yeşil mavili taraftarların selfie teklifini geri çevirmedi, fotoğraf çektirdi.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı da yer aldı.

SARI LACİVERTLİ TARAFTARLAR YERİNİ ALDI

Fenerbahçe taraftarları Çaykur Rizespor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 800 dolayında sarı lacivertli taraftar kendilerine ayrılan tribünde karşılaşmayı izledi. Taraftarlar takımlarını destekledi.

OKAN BURUK\'UN İLK MAÇI

Çaykur Rizespor ile anlaşma sağlayan teknik direktör Okan Buruk, takımın başında ilk kez Süper Ligde sahaya çıktı. Buruk karşılaşma öncesİ Fenerbahçe\'de teknik direktör Phılıp Cocu ile bir araya geldi, başarılar diledi.

KADRODA DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor\'un tecrübeli oyuncusu Marvane Saadane, teknik direktör İbrahim Üzülmez döneminde orta sahada görev alırken teknik direktör Okan Buruk ile görev yeri stoper mevkii oldu. Sakatlığı bulunan Musa Çağıran\' da 3 haftalık aranın ardından sahalara geri döndü, ilk 11\'de yer aldı. Kart cezalısı olan Matic Fink\'in yerine teknik direktör Okan Buruk, sol bekte Mehmet Uslu\'ya görev verdi.

STADYUM DOLDU

Çaykur Rziesporlu taraftarlarda karşılaşmaya ilgi gösterdi. Yeşil mavili yaklaşık 14 bin dolayında taraftar karşılaşmayı izledi, tribünleri doldurdu.

PANKARTLA SAHAYA ÇIKTILAR

Çaykur Rizesporlu futrbolcular sahaya ellerinde \'Bağımlı olma, özgür ol. Hayde parkalum\' yazılı pankartla çıktı.