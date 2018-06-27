Çaykur Rizespor Eren'i istiyor

Aytekin KALENDER / RİZE,(DHA) - Çaykur Rizespor eski oyuncusu Eren Albayrak\'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Geçen sezon Medipol Başakşehir\'den Atiker Konyaspor\'a giden ve 3 yıllık kontrata imza atan Çaykur Rizesporlu eski futbolcu Eren Albayrak\'la yeşil beyazlılar yollarını ayırdı. Eski futbolcusunu yeniden takımda görmek isteyen yeşil-mavililer, genç futbolcu için harekete geçti. 1461 Trabzon takımından Mustafa Denizli\'nin isteği üzerine 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor\'a transfer olan ve burada 3.5 yıl top koşturan başarılı sol bek ardından Başakşehir ve Konyaspor\'da birer sezon forma giydi. Yeşil-mavililerde yaptığı asistlerle akılda kalan başarılı oyuncu yeniden Rize\'de futbol oynamak istiyor. Bonservisi elinde bulunan Eren, önümüzdeki günlerde kesin kararını verecek. 27 yaşındaki Eren Albayrak, geçen sezon forma giydiği 11 Süper Lig karşılaşmasında 2 kez asist yaptı.

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