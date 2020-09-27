Çaykur Rizespor, Emir Dilaver'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımında forma giyen stoper Emir Dilaver ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Çaykur Rizespor'dan yapılan yazılı açıklamada, "29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu.
Emir Dilaver, Dinamo Zagreb formasıyla 71 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.