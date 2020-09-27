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Spor

Çaykur Rizespor, Emir Dilaver'i kadrosuna kattı

27 Eylül 2020 15:35

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımında forma giyen stoper Emir Dilaver ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor'dan yapılan yazılı açıklamada, "29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu.

Emir Dilaver, Dinamo Zagreb formasıyla 71 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.

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