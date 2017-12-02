Çaykur Rizespor-Denizlispor: 3-2

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xxx), Serkan Gençerler (xxx), Gökmen Olgaç (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx)- Orhan (xx), Milosevic (xx), Ümit (xx), Mehmet (xxx), Petrucci (xxx), Özgür (xxx) (Dk. 86 Furkan x), Robin (xxx), Lincoln (xx) (Dk. 66 Oğulcan xx), Süleyman (xx), Kweuke (xxx) (Dk. 90 Edomwonyi)

DENİZLİSPOR: Asil Kaan (x)- Ömer Alp (x), Moritz (xx), Kappel (xx), Hüseyin (xx), Burak (xx), Taşkın (xx), Anıl (x) (Dk. 46 Berkan xx), Cenk (x), Alperen (x), Barış (xx) (Dk. 90 Yasin)

GOLLER: Dk.5, 44, 49 Kweuke (Çaykur Rizespor), Dk.53 Moritz, Dk.80 Berkan (Denizlispor)

KIRMIZI KART: Dk. 45 Burak, Dk. 89 Moritz (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Ümit, Kweuke, Linkoln (Çaykur Rizespor)

TFF 1\'inci Lig\'in 14’üncü haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Denizlispor\'u Leonard Kweuke\'nin ayağından bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti.

4\'üncü dakikada Kweuke\'nin indirdiği topu ceza sahasında oluşan karambolde önüne alan Lincoln\'un vuruşunda top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

5\'inci dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Kweuke\'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

44’üncü dakikada Kwueke ceza sahası içinde topla buluştu, vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

45\'inci dakikada Robin Yalçın\'a sert müdahale eden Burak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

47’nci dakikada Özgür Çek’in sol taraftan pası ile topla buluşan Kwueke’nin ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda top kalecinin ellerinde kaldı.

49’uncu dakikada Robin Yalçın’ın pasıyla topla buluşan Kwueke kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 3-0.

52’nci dakikada ceza sahası dışında karambolde topu önünde bulan Moritz’in şutunda top filelerle buluştu: 3-1.

80’inci dakikada Berkan\'ın yaklaşık 25 metreden şutunda top ağlarla buluştu: 3-2.

90\'ıncı dakikada orta sahada Robin\'e sert müdahalede bulunan Moritz kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

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