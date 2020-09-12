Çaykur Rizespor'dan penaltı kararına büyük tepki: 20 yıldır böyle penaltı görmedim

Çaykur Rizespor’un teknik direktörü Stjepan Tomas, Fenerbahçe'nin 3 puan almasını sağlayan penaltı kararı hakkında, "Ben 20 yıldır Türkiye’deyim böyle bir penaltı görmedim" ifadelerini kullandı.

Süper Lig’de yeni sezonun perdesi Rize’de açılırken, maçın kazananı 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1’lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler galibiyete 87’de Sosa’nın penaltı golüyle ulaşırken hakem Arda Kardeşler’in penaltı kararına Rize cephesi tepki gösterdi.

"Canımızı yakıyorlar"

Sezon üst perdeden bir tartışmayla başlarken Çaykur Rizespor’un yıldız oyuncusu Fernando Boldrin, maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. Boldrin, “Rizespor’a saygı gösterilmeli” derken “Fenerbahçe’den daha iyi oynadık. Daha fazla pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Yediğimiz golle alakalı bir şey söylemek istiyorum” sözleriyle eleştirilerine başladı. Brezilyalı, “Dört sezondur Türkiye’deyim. Ne yazık ki, Rizespor’un büyük takımlarla yaptığı maçlarda ilginç ve hoşumuza gitmeyen kararlar oluyor. Canımızı yakıyorlar. Biraz daha Rizespor’a saygı istiyorum. Büyüklerle yaptığımız maçlarda bu durumla karşılıyoruz. Bugün gelen hakem arkadaşımızın maçlarında sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Çaykur Rizespor’un teknik direktörü Stjepan Tomas da maçın hakemi Arda Kardeşler’in penaltı kararı hakkında bir açıklamada bulundu ve “Ben 20 yıldır Türkiye’deyim böyle bir penaltı görmedim” ifadelerini kullandı.