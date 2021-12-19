Çaykur Rizespor'dan kritik galibiyet

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın tek golünü 80. dakikada Deniz Hümmet kaydetti. Bu galibiyetle üst üste 4. iç saha maçını kazanan Çaykur Rizespor, 16 puana yükseldi. 7 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 14 puanda kaldı.

Önümüzdeki hafta içi Çaykur Rizespor, Sivasspor'un konuğu olacak. Yeni Malatyaspor ise Kayserispor'u misafir edecek.

Ev sahibi takımın tek golünü 80. dakikada Deniz Hümmet kaydetti. Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor 16 puana yükselirken Yeni Malatyaspor 14 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

7. dakika | Çaykur Rizespor'da Aminu Umar, ceza sahasına girmeden şutunu çekti ancak Ertaç Özbir kurtardı.

13. dakika | Çaykur Rizespor bir kez daha gole yaklaştı. Djokovic'in şutu şutunu kaleci gole izin vermedi.

44. dakikada | Benjamin Tetteh'in çaprazdan vuruşunda kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi. Yeni Malatyaspor'un ilk yarıda yakaladığı en net pozisyon oldu.

İlk yarı sonucu: Çaykur Rizespor 0-0 Yeni Malatyaspor

49. dakika | Djokovic’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertaç son anda kornere çeldi.

58. dakika | Yeni Malatyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Benjamin Tetteh

64. dakika | Sol kanattan Umar'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Boyd’un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOOOL | Çaykur Rizespor 80. dakikada Deniz Hümmet'in attığı golle 1-0 öne geçti.