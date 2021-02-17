Çaykur Rizespor'da Fernando kadro dışı bırakıldı

Andrade, ligde son oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sahadaki hareketleri nedeniyle tepki çeken oyuncu, kadro dışı bırakıldı.

Çaykur Rizespor da 16 maçta forma giyen Fernando Andrade, 1 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağlamıştı.

Çaykur Rizespor, 25. haftası geride kalan Süper Lig'de 24 maçta topladığı 26 puanla 14. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi ligin 26. hafta maçında Ankaragücü'ne konuk olacak. (DHA)