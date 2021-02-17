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Spor

Çaykur Rizespor'da Fernando kadro dışı bırakıldı

17 Şubat 2021 22:13

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak galibiyete hasret kalan Çaykur Rizespor'da sezon başında Porto'dan kiralanan Brezilyalı kanat oyuncusu Fernando Andrade, kadro dışı bırakıldı. 

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