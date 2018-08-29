Çaykur Rizespor, Boldrin'i renklerine kattı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) -

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Kayserispor\'dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Henrique Boldrin\'i 1 yıllığına kiraladı.

Boldrin, Mehmet Cengiz Tesisleri\'nde yeni takımı ile ilk antrenmanına çıkarken, öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda forma giyemediği için mutsuz olduğunu belirten Boldrin, \"Transferin çok hızlı gelişti. Mutsuz olduğum için transfer izni istedim. Çaykur Rizespor\'un teklifi gelince buraya gelmenin doğru olduğunu düşündüm. Sezon başında bazı teklifler aldım. Bu sezon transfer düşünüyordum. Bu nedenle sezon başı maçlarında forma giyemedim. Hocamızla hiçbir problemim olmadı ama her hocanın da kendi seçimleri vardır. Ben de kendi seçimimi yaparak Rize\'ye geldim\" dedi.

Çaykur Rizespor Kulübü\'nünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:

\"Geçtiğimiz sezon Kayserispor\'da forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Boldrin, ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Fernando Boldrin\'in futbol kariyerinde forma giydiği kulüpler arasında, FC Slovan Liberec, Guaratingueta, Astra Giurgiu ve FC Steaua Bükreş de yer alıyor. Fernando Boldrin\'e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.\"

FOTOĞRAFLI