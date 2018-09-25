Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz"

Arzu ERBAŞ / RİZE,(DHA) - Çaykur Rizespor’un inşaatı devam eden altyapı tesislerini Kulüp Başkanı Hasan Kartal yerinde inceledi. Dün başkanlığı Hasan Kemal Yardımcı’dan devralan Kartal, \"Yarın oynanacak kupa maçı ve hafta sonu oynanacak Fenerbahçe karşılaşmalarını galibiyetle kapatmak istiyoruz. Bu bizim için iyi bir moral olur\" dedi.

Çaykur Rizespor Kulüp başkanı Hasan Kartal, beraberinde eski başkan Hasan Kemal Yardımcı, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile inşaatı devam eden Çaykur Rizespor Gençlik Geliştirme ve Futbol Eğitim Merkezi tesislerini gezerek son durumu hakkında bilgiler aldı. Başkan Kartal, altyapının olmadığı hiçbir yerde spor kulüplerinin yaşama şansı olmadığını belirterek, \"Biz temelimizi sağlam yapmak için altyapı tesislerine başladık. Bu işi bir an önce bitirerek Çaykur Rizespor’u sağlam temellere oturtalım” diye konuştu.

“FENERBAHÇEYİ YENEREK BAŞLAMAK İSTİYORUZ”

Başarılı olmak için yola çıktıklarını vurgulayan Başkan Kartal, şöyle devam etti: \"Yeni bir hoca, yeni bir başkan. İnşallah kulübü güzel temellere oturtup sportif başarıyı yakalayacağız. Bundan hiç tereddütüm yok. Çaykur Rizespor’un sıkıntı yaşayacağını kimse düşünmesin. Çok iyi oluşturulan bir takım var. İyi sporcuları aldılar. Bize hiç sorun olacağını zannetmiyorum. Biz yukarı nasıl oynarız onun hesaplarını yapacağız. Hocamızın Fenerbahçe galibiyetiyle başlaması, çok büyük moral olacaktır. Hocamızda ona odaklandı. İnşallah Fenerbahçe’yi yeneriz, galibiyetle başlarız, sezonu çok iyi bir şekilde bitiririz.\"

YARDIMCI: \"KISA ZAMANDA ALTYAPIDAN MEYVELERİ GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ\"

Çaykur Rizespor Eski Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ise spor için altyapının çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: \"Rize’de futbolda verilen hizmet altyapı olmayınca ancak boşa geçen zaman olur. Gereken ciddiyetle sahip çıkar, bizim yapacağımız bu binaların içini altyapıdaki yetkililer doldururlar. Türk futboluna, Rize’ye hayırlı olsun. İnşallah Rize’de çok kısa zaman içinde altyapıdan beklenen meyveleri görmeye başlayacağız.\"

CELAL HOP: \"TESİSİ 2019 YILININ SONLARINA DOĞRU AÇMAYI PLANLIYORUZ\"

Çaykur Rizespor’un tesisler ve inşaatlardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Celal Hop, 7 bin metrekare alan üzerinde yapılan tesisin su basma kısmını tamamlayıp zor yeri geçtiklerini ifade ederek, \"Rize’ye yakışır, kaliteli bir bina yapacağız. Hızlı gidiyoruz, tempomuz iyi, iyi ekip var, maddi sıkıntı da yok. Cumhurbaşkanımızın memleketinde en kaliteli imalatı yapmaya çalışıyoruz. 110 yatak kapasiteli tesisimiz, 5 yıldızlı otel kalitesinde olacak. 2019 yılının sonlarına doğru açmayı planlıyoruz\" dedi.