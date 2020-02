Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: "Transferde çabuk davranacağız"

Aytekin KALENDER / RİZE,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'e yükselen Çaykur Rizespor\'da Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, \"Geçmişte transferlerde hep geç kaldık. Bu kez transferde çabuk davranacağız\" dedi.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, takıma 9-10 futbolcu transfer etmek istediklerini belirterek çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bakır, \"Scout ekibimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Üzerinde durduğumuz yerli ve yabancı futbolcular var. Biz haddimizi bilerek ve ekonomik açıdan bizi zorlamayacak futbolculara yöneleceğiz. Şu an için resmi olarak anlaştığımız bir futbolcu yok. Bu konularda temkinli olmak gerekiyor. Transfer konusunda son anlarda pürüzler ortaya çıkabiliyor. İlerleme kaydettiğimiz futbolcular var ancak şimdiden bitti diye açıklama yapacağımız bir futbolcu yok\" dedi.

\"MAYIS BİTMEDEN AŞAMA KAYDETMEK İSTİYORUZ\"

Geçmiş dönemlere bakıldığı zaman Çaykur Rizespor Kulübü’nün transferler konusunda hep geç kaldığını belirten Bakır, \"Aslında bu Türk futbolunun temel sorunlarından biri. Hemen hemen her takım transferleri son dakikaya bırakıyor. Bu durumda piyasa şartları da belirleyeci oluyor. Biz kulüp olarak mayıs ayı bitmeden transferde belli bir aşama kaydetmek istiyoruz. Amacımız kamp dönemi öncesinde transferleri noktalamak\" diye konuştu.

\"DİKKATSİZ OLMA LÜKSÜMÜZ YOK\"

Transfer konusunda çalışan scout ekibinin ve transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bakır, şunları dedi: \"Transfer kriterimizi başkanımız Hasan Kemal Yardımcı belirledi. Çaykur Rizespor’un transfer konusunda önceki yıllarda yaptığı gibi dikkatsiz olma lüksü yok. Şartları bize uygun olan oyuncular ile temas halindeyiz. Kulübün geleceğini karanlığa sürükleyecek hiçbir transfer girişimimiz olmayacak. Çaykur Rizespor Kulübü yönetimi olarak takımımızın maddi ve manevi her türlü menfaatini korumak için çalışmalar yapıyoruz. Transferler konusunda ve diğer tüm alanlarda önceliğimiz bunu korumaktır.\"

KOMŞU ERZURUM’A TEBRİK

Bakır, Süper Lig\'e yükselen BB Erzurumspor’u tebrik ettiklerini belirterek \"Komşu şehrimiz Erzurum’un takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Süper Lig’e yükselmesinden dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Doğu Anadolu’dan bir takımın Süper Lig’de mücadele etmesi bizi memnun etti. Rize ile Erzurum arasından kültürel ve ticari bir bağ var. İnşallah komşu ve kardeş şehrimiz Erzurum ile Süper Lig’de centilmence müsabakalar yapacağız\" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)