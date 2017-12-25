Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: "Son 2 haftada alınan galibiyetler güzel günlerin habercisi"

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- TFF 1’inci Lig ekibi Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 2-1 kazandıkları Gazişehir Gaziantep maçı galibiyetinin 2’nci yarı öncesi hem takıma hem şehre ayrı bir hava kattığını, bu hava ile beraber sezon sonu şampiyonluğa ulaşacaklarını söyledi.

Hasan Yavuz Bakır, sezona şampiyonluk iddiasıyla başlandığını, fakat yaşanan puan kayıpları nedeniyle kafalarda oluşan soru işaretlerinin son iki haftada alınan güzel galibiyetlerle ortadan kaldırıldığına ve alınan galibiyetlerin güzel günlerin habercisi olduğuna dikkat çekti. Taraftarının mutlu olması ve yeniden Süper Lig’e yükselebilmek için hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Bakır, “Kulüp Başkanımız Hasan Kemal Yardımcı, 24 saat kesintisiz mesai yapıyor ve mevcut ağır mali yükün azaltılabilmesi için eşine az rastlanır bir çaba sarf ediyor” dedi.

TRANSFER ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ

İlk yarının sona ermesinin ardından transfer komitesinin çalışmalara hız verdiğini kaydeden Basın sözcüsü Bakır, “Bu bağlamda öncelikli olarak 2 orta saha, 1 forvet ve 1 defans oyuncusu transfer etmeyi planlıyoruz. Kaptan Kweuke’nin sakatlanması forvet transferi ihtiyacını ön plana çıkarttı. Kweuke’nin yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak olması ve sahalara dönüşünün Mart ayından önce mümkün olmaması nedeniyle en az Kweuke kalitesinde bir golcüyü takıma kazandıracağız. Geleceğe yönelik bazı genç isimlerinde takıma kazandırılması için çalışmalarımız sürüyor. Oluşturulacak olan alternatifli kadronun Süper Lig yolunda takıma büyük güç katacağına inancımız tam” diye konuştu.

‘BAZI YABANCI OYUNCULAR GÖNDERİLECEK’

Takımda yer alan bazı yabancı oyuncuların gönderilmesi ve ağır mali tablonun rahatlatılması yönünde de çalışmalarının olduğunu anlatan Bakır, “Hasan Kemal Yardımcı başkanlığındaki yönetimin göreve gelmesinin ardından ağır bir mali tablo ile karşılaşıldı. Transfer yapılabilmesi için takımda bulunan bazı yabancı oyuncuların kiralanması ya da satılabilmesi adına da çalışmalar sürüyor. Bu alanda yaşanacak gelişmelerin kulübün mali anlamda da rahatlatacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘2 OCAK’TA HAZIRLIKLAR BAŞLAYACAK’

Devre arası kamp programı hakkında da bilgiler veren Hasan Yavuz Bakır, “Futbol takımız 2017-2018 sezonu devre arası kamp programı da belli oldu. Yeşil mavili ekibimiz ilk yarının ardından 2 Ocak 2018 Salı günü Antalya Belek’te toplanarak burada 10 günlük kamp dönemi geçirecek. Belek’te gerçekleştirilecek olan kamp döneminde takımımız 1 ve ya 2 hazırlık maçı yapacak. Ardından ise 14 Ocak 2018 Pazar günü deplasmanda Grandmedical Manisaspor ile karşılaşacağımız maç için Manisa’ya giderek kampımız orada sürecek” diyerek sözlerini tamamladı.

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