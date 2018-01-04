T24 LogoT24 Logo
Spor

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: "İyi hazırlanıyoruz"

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) ÇAYKUR Rizespor Kulüp Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, ligin ikinci yarısına iyi hazırlandıklarını söyledi

04 Ocak 2018 16:46

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)

ÇAYKUR Rizespor Kulüp Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, ligin ikinci yarısına iyi hazırlandıklarını söyledi.
Ligin ikinci yarısı hazırlıklarına Antalya Belek’de yaptığı kamp çalışmalarıyla aralıksız devam eden Çaykur Rizespor sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Kamp ve takım hakkında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, verimli ve iyi bir kamp dönemi geçirdikleri belirterek, transfer çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü söyledi.
Bakır, \"Öncelikle 2 gündür süren çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor. Edomvonyi  ve Kweuke dışında tam kadro buradayız. Edomvonyi’ye takım bulması için görüşmeler yapması adına izin verdik. Liglerin başlaması 1 hafta ötelendi ama bizim programımızda bir değişiklik yok. 13 Ocak’ta  kampımızı tamamlayarak Manisaspor maçı hazırlıklarına Rize’de devam edeceğiz. Kamp sürecinde 2 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz bunların biri 7 Ocak’ta Etimesgut Belediyespor ile diğeri henüz belli değil ama çalışmalar sürüyor\" dedi. 
Transfer çalışmalarını da değerlendiren Bakır, \"Transfer yapacağımız bölgeler belli. Özellikle forvet bölgesine yönelik önemli çalışmalarımız var. 2-3 transfer daha yapmayı planlıyoruz. Kesinlikle performansa dayalı transferler gerçekleştireceğiz, garanti paranın hakim olduğu sözleşme yapmama konusunda başkanımız Hasan Kemal Yardımcı\'nın kesin talimatı var. Transfer çalışmalarını en geç önümüzdeki hafta sonlandıracağız ve ilk maçımıza hazır halde çıkacağız” ifadelerini kullandı.  

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aytekin KALENDERRİZE DHA ÇAYKUR Rizespor Kulüp Basın Sözcüsü Hasan Yavuz BakırliginLiginAntalya BelekdeRizesporKampRizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz BakırBakırEdomvonyiKweukeEdomvonyiyeLiglerinOcaktaManisaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24