Çaykur Rizespor - Ümraniyespor: 4-0

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA) -

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Serkan Çınar (xxx), Süleyman Özay (xxx), Ali Saygın Ögel (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxxx)- Mehmet (xxx), Orhan (xxxx), Saadane (xxxx), Ümit (xxx), Robin (xxx), Petrucci (xxx), Kweuke (xxx) (Dk. 83 Ozan xx), Recep (xx) (Dk. 46 Lincoln xxx), Samudio (xxx), Özgür (xxx) (Dk. 72 Süleyman xxx)

ÜMRANİYESPOR: Burak (x), Appindangoye (x), Timur (xx), Vasilogiannis (xx), Bulut (xx) (Dk. 57 Henrique xx) , Rangelov (xx), İbrahim (xx) (Dk. 84 Bahadır) , Mehmet Seyfettin (x), Merthan (x), Drole (x) (Dk. 79 Serdar x), Samet (xx)

GOLLER: Dk. 52 Kweuke, Dk. 77 Saadane, Dk. 87 Mehmet, Dk. 90+4 Süleyman (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Petrucci (Çaykur Rizespor) - Bulut, İbrahim, Drole (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Appindangoye (Ümraniyespor)

TFF 1\'inci Lig\'in 16’ncı haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Ümraniyespor\'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.

9\'uncu dakikada ceza alanı üzerinden Samudio’nun vuruşunda top kalecide kaldı.

26\'ncı dakikada Saadane’nin sert şutu kale direğine vurarak oyun alanına döndü.

38\'inci dakikada Ümraniyespor atağında Bulut kale sahası içinden çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

42’nci dakikada rakip ceza alanına girmeden Samudio’nun sert şutu yandan auta çıktı.

52’nci dakikada Özgür’ün pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kweuke sağ ayağıyla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-0.

57’nci dakikada Lincoln’un düşürülmesi sonrası kullanılan serbest vuruşu kullanan Özgür’ün şutu az farkla auta gitti.

73’üncü dakikada Petrucci’nin pasıyla Lincoln kale sahası çizgisi üzerinde topla buluştu. İçeri kat edip şutunu çekti top direğe vurarak karşı taraftan taca çıktı.

75’inci dakikada sağ taraftan gelişen Çaykur Rizespor atağında Orhan topla beraber ceza alanına girdi. Orhan aut çizgisi önünde rakibi Drole’nin müdahalesiyle yere düştü. Yan hakemin uyarısıyla orta hakem penaltı noktasını gösterdi.

77’nci dakikada Saadane’nin kullandığı penaltı atışı top filelerle buluştu. 2-0.

Golden sonra Faslı oyuncu Saadane tribünde asılı “KUDÜS İSLAMINDIR” yazılı pankartı sarılarak öptü.

86’ncı dakikada orta sahadan atılan topla buluşan Ozan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Appindangoye tarafından düşürüldü. Hakem tereddütsüz Ümraniyesporlu oyuncuya kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

86’ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta Mehmet’in şutu önce direğe vurarak sonra kale çizgisini geçti: 3-0.

90+4\'üncü dakikada Samudio\'nun uzaktan şutu kaleciden dönerek Süleyman\'ın önünde kaldı. Süleyman kaleciyi de çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 4-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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