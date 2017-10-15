Çaykur Rizespor - Samsunspor: 1-1

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA)

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx), Kamil Çetin (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) (Dk. 36 Cihan x) - Orhan (xxx), Saadane (xx), Ümit (xx), Mehmet (xx), Petrucci (x), Recep (x), Robin (xx), Oğulcan (xx) (Dk. 78 Halil İbrahim x), Samudio (xx), Edomvonyi (x) (Dk. 55 Süleyman x)

SAMSUNSPOR: Furkan (xx) – Hasan (xx), Kenan (x), Ayite(xx), Göksu (x) (Dk. 46 Samaras x), Chibuke (xx) (Dk. 87 Ahmet Burak x), Ahmet (xxx), Ufuk (xx), Abdulkerim (xx), Çağrı (x), Erkam (xx) (Dk. 74 Gökay x)

GOLLER: Dk. 25 Orhan (Çaykur Rizespor), Dk. 48 Ahmet (Samsunspor)

SARI KART: Orhan, Oğulcan, Edomvonyi, Recep (Çaykur Rizespor), Ahmet, Erkam (Samsunspor)

TFF 1\'inci Lig\'in 8’inci haftasında Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

12\'nci dakikada Ayite’in ara pası ile ceza alanında topla buluşan Ahmet’in yerden sert vuruşunu kaleci Gökhan son anda kornere tokatladı.

22’inci dakikada Recep ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta topu sağ kanattaki Oğulcan’a gönderdi. Kafa pası ile Petrucci’nin aldığı topu oyuncu kafa ile kaleye gönderdi. Filelerle buluşan top ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı.



25’inci dakikada sağ kanattan Samudio’nun ara pası ile ceza alanına giren Orhan\'ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0.

45’inci dakikada Oğulcan’ın ara pası ile ceza alanına giren Edomwonyi sol ayağı ile vurdu, top kale direğinin yanından auta çıktı.

48’inci dakikada Samsunspor atağında ceza alanına ortalanan topu kaleci Cihan yumruklayarak uzaklaştırdı. Üzerine gelen topu yarım vole ile kaleye gönderen Ahmet meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1.



76\'ıncı dakikada ceza yayı üzerinde Recep topu çaprazdaki arkadaşı Samudio’ya çıkarttı. Bu oyuncu kaleye çapraz pozisyonda şutunda top kaleci Furkan\'ın eldivenlerinde kaldı.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

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