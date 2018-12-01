Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: 1-1

Aytekin KALENDER / RİZE (DHA)

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xxx), Aleks Taşçıoğlu (xxx), Serkan Ok (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx), Saadane (xx), Brabec (xxx), Koray (xx) (Dk. 89 Robin), Mehmet (xx), Abdullah (xxx), Petrucci (xx) (Dk. 87 Süleyman), Boldrin (xxx), Gladkyy (x) (Dk. 46 Samudio xx), Umar (xxx), Muriç (xx)

ANKARAGÜCÜ: Altay (xx), Yalçın (xx), Kone (xx), Djedje (xx), Pinto (xx), Sedat (xx), Moulin (xxx), Cerci (xx) (Dk. 56 Putsila xx), İlhan (xx), El Kabir (xxx) (Dk. 90 Kehinde), Kubilay (xx) (Dk. 87 Patrice)

GOLLER: Dk. 66 Umar (Çaykur Rizespor), Dk. 20 El Kabir (Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Petrucci, Saadane, Umar (Çaykur Rizespor) Dk. 21 El Kabir (Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Çaykur Rizespor sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

15’inci dakikada Boldrin\'in pasında topla buluşan Petrucci’nin ceza yayı çevresinden şutunda top üstten auta gitti.

20’nci dakikada İlhan’ın kafa pasında topla buluşan El Kabir, topu ağlara gönderdi: 0-1.

23’üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Muriç’in altıpas üzerinden çektiği şutta top kaleci Altay\'da kaldı.

41’inci dakikada Moulin’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladığı topu El Kabir kafayla kaleye gönderdi. Top kaleci Gökhan\'da kaldı.

51’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İlhan’ın sol çaprazdan kaleye şutunda kaleci Gökhan topu iki hamlede kontrol etti.

53’üncü dakikada kaleyi sağ çaprazdan gören Brabec’in sert şutunda top defansa çarparak oyun alanına döndü.

66’ncı dakikada Boldrin’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Umar düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

78’inci dakikada Vedat Muriç’in pasında topu önünde bulan Samudio, Djedje tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Boldrin’in kullandığı penaltı atışını kaleci Altay kurtardı.

90’ıncı dakikada Samudio’nun ceza sahası dışından şutunda top kaleci Altay’da kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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