Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: 1-2

Aytekin KALENDER / RİZE (DHA)

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xxx), Kerem Ersoy (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx), Mehmet Uslu (x), Saadane (xx), Brabec (xx), Orhan (x) (Dk. 54 Süleyman x), Boldrin (x), Robin (x), Koray (xx) (Dk. 45 Ali Çamdalı xx), Samudio (xx) (Dk. 76 Gladkyy x), Umar (xx), Vedat Muriqi (xx)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xx), Cilichy (xx), Da Costa (xx) (Dk. 56 Arda xx), Epureanu (xx), Visca (xxx), Da Costa (xx), Bajic (xxx) İrfan Can (xxx) (Dk. 84 Gökhan x), Napoleoni (xxx), Mahmut (xx) (Dk. 74 Emre x), De Souza (xxx)

GOLLER: Dk. 79 Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor) - Dk. 52 Da Costa, Dk. 64 Bajic (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Robin, Saadene (Çaykur Rizespor) - Mahmut (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig\'de Çaykur Rizespor sahasında Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu.

7’nci dakikada İrfan Can orta sahadan aldığı topu bir süre sürdü ve yaklaşık 25 metreden şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

24’üncü dakikada Samudio\'nun ara pasında topla buluşan Vedat Muriqi’in ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

52’nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Visca’nın ortasına ön direkte iyi yükselen Da Costa\'nın kafa vuruşu yan direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

64’üncü dakikada Visca\'nın pasıyla arka direkte bomboş pozisyonda topla buluşan Bajic, topu boş ağlarla buluşturdu: 0-2.

79’uncu dakikada Umar topla ceza sahasına girdi, topu penaltı çizgisi üzerindeki Muriqi’e gönderdi. Bu oyuncunun plase vuruşu kale direğinin yanından filelerle buluştu: 1-2.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1\'lik üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI