Çaykur Rizespor - İstanbulspor: 3-0

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), İbrahim Bozbey (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx)- Orhan (xxx), Saadane (xx), Ümit (xx), Mehmet (xx), Petrucci (xx), Özgür (xxx), Robin (xxx), Lincoln (xx) (Dk. 63 Recep xx), Samudio (xxx) (Dk. 87 Ozan), Kweuke (xx) (Dk. 69 Süleyman xxx)

İSTANBULSPOR: Okan (x) - Yalçın (x), Onur Kolay (x), Onur Ergün (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 76 Zafer x), Wellington (xx), Kubilay (xx), Muhsin (xx), Kojic (x) (Dk. 66 İbrahim x), Halil İbrahim (x), Ali (xx)

GOLLER: Dk. 53 Özgür, Dk. 78 Samudio, 90+2 Süleyman (Çaykur Rizespor)

SARI KART: Mehmet (Çaykur Rizespor), Zafer (İstanbulspor)

TFF 1\'inci Lig\'in 12’inci haftasında Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği İstanbulspor\'u 3-0 mağlup etti.

17\'nci dakikada Samudio sağdan ceza alanına girdi, yerden vurdu top kalecide kaldı.

36’ıncı dakikada Özgür sol taraftan topu ceza alanına çizgisi üzerinde duran Petrucci’ye gönderdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

51’inci dakikada Ali’nin vuruşunda top savunmadan döndü ve Onur Ergün’ün önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşnda topu yine savunmaya çarparken topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.



53’üncü dakikada Özgür’ün kullandığı köşe atışında top savunmaya çarparak yine kendisine geldi. Topu dışa doğru açan Özgür’ün çaprazdan vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0.



78’inci dakikada Recep orta alandan taşıdığı topu gönderdiği Samudio kalecinin üzerinden aşırttığı topu ağlarla buluşturdu. 2-0.



80’inci dakikada Süleyman’ın pasıyla buluşan Samudio’un plasesi kale direğinin hemen yanında auta çıktı.



90+2\'inci dakikada Süleyman caza alanının üzerinden kavisli bir şekilde vurduğu top kale direğine vurarak ağlarla buluştu. 3-0



Karşılaşma bu skorla sona erdi.

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