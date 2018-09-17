Çaykur Rizespor - Bursaspor: 1-1

Aytekin KALENDER / RİZE (DHA)

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xxx), Alpaslan Dedeş (xxx), Candaş Elbil (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx), Fink (xx), Jach (xx), Brabec (xx), Orhan (xxx), Saadane (xx), Robin (xx) (Dk. 49 Süleyman xx), Boldrin (xx) (Dk. 83 Mustafa), Samudio (xxx) (Dk. 88 Galdky), Umar (xx), Vedat Muric (xx)

BURSASPOR: Okan (xx), Ertuğrul (xx), Chedjou (xxx), Latovlevici (xx), Barış (xxx), Saivet (xx) (Dk. 55 Badji x) Aytaç (xxx), Lima (xx), Yusuf (xx) (Dk. 66 Tunay x), Furkan (xx) (Dk. 80 Stancu x), Sakho (xxx)

GOLLER: Dk. 57 Boldrin (Çaykur Rizespor) - Dk. 16 Sakho (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Ertuğrul, Badji (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Çaykur Rizespor ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı.

16’ncı dakikada Lima’nın pasında ceza saha içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Sakho topu sol üst köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

25’inci dakikada Boldrin’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan topu son anda kornere çeldi.

31’inci dakikada, Sakho’nun sol çaprazdan şutunda top ağlarla buluştu. Golden sonra Çaykur Rizesporlu oyuncuların itirazı üzerine hakem, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvurdu. Sakho’nun ofsaytta olduğu tespit edilince gol kararı iptal edildi.

33’üncü dakikada Boldrin’in ortasında Samudio’nun kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

38’inci dakikada Robin Yalçın’ın pası ile sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Samudio’nun şutunda top kaleyi bulmadı.

45’inci dakikada Vedat Muric’in ceza sahası dışından çektiği şutta topu kaleci Okan kurtardı.

57’nci dakikada Umar’ın ceza sahası içinden şutunda top defansa çarparak Boldrin’in önüne düştü. Bu oyuncunun sert şutunda top defansa da çarparak ağlara gitti: 1-1.

84’üncü dakikada Sakho’nun kafa ile indirdiği topla buluşan Stancu’nun şutunda top kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmada başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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