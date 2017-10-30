Çaykur Rizespor - Boluspor: 1-0

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA)

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Soner Maraş (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Orhan (xxx), Milosevic (xx), Saadane (xx), Ümit (xx), Jantscher (xx) (Dk. 77 Oğulcan x), Robin (xx), Mehmet (xx), Süleyman (x) (Dk. 46 Recep xx) Samudio (xxx), Kweuke (xx) (Dk. 82 Halil İbrahim)

BOLUSPOR: Gökhan (x)- Furkan (xx), Alim (x), Renato (xx), Özgür (xx), İrfan (xx) (Dk. 83 Sefa)(Dk. 82 Sefa x), Akabueze (x), İshak (x), Melih (x) (Dk. 65 Mustafa x), Cengiz Umut (x), Poepon (x)

GOL: Dk. 60 (P) Samudio (Çaykur Rizespor)

SARI KART: Saadane, Gökhan, Robin (Çaykur Rizespor) - Özgür, Alim (Boluspor)

TFF 1\'inci Lig\'in 10’uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında Boluspor\'u 60\'ıncı dakikada Samudio\'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

22\'nci dakikada sağ taraftan topla kaleye inen Samudio’nun vuruşunda topu kaleci çelerek uzaklaştırdı.

49’uncu dakikada Recep’in kullandığı serbest vuruşta kale sahası içerisinde topa kafayı vuran Samudio’nun şutunu kaleci Gökhan kontrol etti.

60’ıncı dakikada cezasahasında Özgür’ün eline çarpan top sonrası yan hakemin uyarısı ile orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Samudio’nun kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu: 1-0.

86’ncı dakikada sağ taraftan Akabueze’nin ortaladığı topu sefa kafa ile kaleye gönderdi. Top az farkla auta gitti.

Karşılaşma ev sahibin ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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