T24 LogoT24 Logo
Spor

Çaykur Rizespor - Boluspor: 1-0

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA) STAT: Çaykur Didi HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Soner Maraş (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx) ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Orhan (xxx), Milosevic (xx), Saadane (xx), Ümit (xx), Jantscher (xx) (Dk

30 Ekim 2017 23:06

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA)

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Soner Maraş (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Orhan (xxx), Milosevic (xx), Saadane (xx), Ümit (xx), Jantscher (xx) (Dk. 77 Oğulcan x), Robin (xx), Mehmet (xx), Süleyman (x) (Dk. 46 Recep xx) Samudio (xxx), Kweuke (xx) (Dk. 82 Halil İbrahim)
BOLUSPOR: Gökhan (x)- Furkan (xx), Alim (x), Renato (xx), Özgür (xx), İrfan (xx) (Dk. 83 Sefa)(Dk. 82 Sefa x), Akabueze (x), İshak (x), Melih (x) (Dk. 65 Mustafa x), Cengiz Umut (x), Poepon (x)
GOL: Dk. 60 (P) Samudio (Çaykur Rizespor)
SARI KART: Saadane, Gökhan, Robin (Çaykur Rizespor) - Özgür, Alim (Boluspor)

TFF 1\'inci Lig\'in 10’uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında Boluspor\'u 60\'ıncı dakikada Samudio\'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. 
22\'nci dakikada sağ taraftan topla kaleye inen Samudio’nun vuruşunda topu kaleci çelerek uzaklaştırdı.
49’uncu dakikada Recep’in kullandığı serbest vuruşta kale sahası içerisinde topa kafayı vuran Samudio’nun şutunu kaleci Gökhan kontrol etti.    
60’ıncı dakikada cezasahasında Özgür’ün eline çarpan top sonrası yan hakemin uyarısı ile orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Samudio’nun kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu: 1-0.
86’ncı dakikada sağ taraftan Akabueze’nin ortaladığı topu sefa kafa ile kaleye gönderdi. Top az farkla auta gitti.
Karşılaşma ev sahibin ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aytekin KALENDERRİZE DHA STATDidi HAKEMLERTürkalpSoner MaraşMehmet KapluhanRİZESPOR GökhanOrhanMilosevicSaadaneJantscherDkOğulcanRobinMehmetSüleymanRecepSamudioKweukeHalilGökhanFurkanAlimRenato

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sevan Nişanyan, cinsel tacizciliğin manifestosunu yazdı: Size vereceği zarar nedir!...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24