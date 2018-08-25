Çaykur Rizespor - BB Erzurumspor maçının ardından

Üzülmez: \"Tatmin eden bir oyun ortaya koyamadık\"

Altıparmak: \"Deplasmanda 1 puan iyidir\"

Aytekin KALENDER /RİZE (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan Çaykur Rizespor\'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Üzülmez, \"Tatmin eden bir oyun ortaya koyamadık\" dedi.

Yeşil mavili takımın teknik direktörü İbrahim Üzülmez maç sonunda yaptığı açıklamada kazanmak istedikleri bir maçı berabere tamamladıklarını belirterek, \"Tatmin eden bir oyun oynayamadık. Pazar günü maç yaptık. Pazartesi dönüp hazırlıklara başladık. Cuma tekrar maça çıktık. Yorgun olacağımızı tahmin ediyordum ama bu kadar hata yapacağımızı tahmin etmiyordum. İlk yarıda rakip iyiydi. İkinci yarıda oyunu dengeledik. Oyun beni tatmin etmedi. Bu ligde bir puan değerlidir. Takıma takviye etmemiz gerektiğini söylemiştim. Takımda tek forvetimiz Muriç. Onun da dinlenmeye ihtiyacı var. Aralıksız tüm hazırlık ve lig maçlarında sahada. İki haftada kazanamadık ama kaybetmedik de. Mutlu muyuz? Kendi adıma çok mutlu değilim. Üretme anlamında hücumsal anlamda sıkıntı yaşamamız beraberliği getirdi. Daha fazla çalışarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Bugün muhteşem bir taraftarımız vardı onlara teşekkür ediyorum” dedi.

ALTIPARMAK: \"DEPLASMANDA 1 PUAN İYİDİR\"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise deplasmanda alınan bir puanın iyi olduğunu söyledi. Altıparmak, \"Bu deplasmandan puan almak önemliydi. İki haftadır güzel futbola rağmen puan alamamıştık. Maç öncesi oyuncularıma iyi futbol oynamamız gerektiğini söyledim. Onlar da sahaya çıkarak çok güzel mücadele etti. Oyuncularımı kutluyorum, mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Deplasmanda bir puan iyidir. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip bizi desteklediler. Bir puan bize ve Erzurum kentine hayırlı olsun. Bundan sonra Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayıp bu maçı unutacağız\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İbrahim Üzülmez açıklaması

- Mehmet Altıparmak açıklaması