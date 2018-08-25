Çaykur Rizespor - BB Erzurumspor: 0-0

Aytekin KALENDER / RİZE (DHA)

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Mustafa Sönmez (xx), Serkan Çimen (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx), Mehmet Uslu (xxx), Saadane (xx) (Dk. 36 Jach xx), Brabec (xx), Fink (x) (Dk. 52 Orhan xx), Ali Çamdalı (xx), Robin Yalçın (xxx), Musa Çağıran (xx) (Dk. 70 Mustafa x) , Samudio (xx), Umar (xx), Vedat Muric (x)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic (xx), Egemen (xx), Lokman (xx), Tolga (xx), Schwechlen (xx), Taylan (xxx) Scuk (xx), Khubulov (xx) (Dk. 65 Erhan x), Emrah (xx) (Dk. 90 Dos Santos), Özer (xx) (Dk. 74 İbrahim x), Munsy (xx)

SARI KARTLAR: Samudio (Çaykur Rizespor) - Scuk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto Süper Lig üçüncü hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor golsüz berabere kaldı.

15’inci dakikada Emrah’ın ceza sahasına yaptığı ortada Çaykur Rizespor defansından seken topla buluşan Özer’in şutunu savunma araya girerek çıkardı.

18’inci dakikada Scuk’un rakip ceza yayı üzerinden kaleyi karşısına alarak çektiği şutta top kaleci Gökhan’da kaldı.

26’ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla bulaşan Emrah’ın şutunda kaleci Gökhan tehlikeyi önledi.

32’nci dakikada Mehmet Uslu’nun sol kanattan gönderdiği uzun pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Umar’ın şutu kalenin yanından auta çıktı.

41’inci dakikada Robin Yalçın’ın ceza saha dışından çektiği şutta top kaleci Sehic’in ellerinde kaldı.

42’nci dakikada ceza saha içerisinde topla buluşan Munsy’in çektiği şutta top kale direğinin yanından auta çıktı.

56’ncı dakikada Mehmet Uslu’nun korner atışında ortaladığı topta Jach’nın kafa şutunda top kale direğin yanından auta çıktı.

73’üncü dakikada sol kanattan topla kaleye yönelen Mustafa’nın 25 metreden şutunda top kale direğinin hemen yanından dışarıya çıktı.

88’inci dakikada sağ tarafta Robin’in ortasında ceza yayı içinde Jach’ın kafa şutunda topu kaleci Sehic iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

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