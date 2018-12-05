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Spor

Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok: 0-2

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) STAT: Çaykur Didi HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx), Ömer Tevfik Özkoç (xxx) ÇAYKUR RİZESPOR: Ujkani (x), Robin Yalçın (x), Talbi (x), Jach (x), Fink (x), Abdullah Durak (x) (Dk

05 Aralık 2018 01:55

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx), Ömer Tevfik Özkoç (xxx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Ujkani (x), Robin Yalçın (x), Talbi (x), Jach (x), Fink (x), Abdullah Durak (x) (Dk. 46 Koray x), Petrucci (x) (Dk. 78 Eren x), Süleyman (x), Umar (x), Samudio (x), Gladkyy (x)(Dk. 46 Vedat Muriç x)
BALIKESİR BALTOK: Atilla (xxx) Uğur (xxx), Cüneyt Köz (xxx), Glumac (xx), Doğa (xxx), Cumali (xxx), Muhammed (xx) (Dk. 62 Nizamettin xx), Mehmet (xx) (Dk. 71 Sedat xx), Foxi (xx) (Dk. 81 Oğuz), Otoo (xxx), Beleck (xxx)
GOLLER: Dk. 13 - Dk. 35 Beleck (Balıkesirspor Baltok)
SARI KARTLAR: Jach, Koray Altınay (Çaykur Rizespor) - Cumali Bişi, Foxi, Glumac (Balıkesirspor Baltok)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur ilk maçında Balıkesir Baltok, Çaykur Rizespor\'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

13\'üncü dakikada Muhammed\'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda top Beleck\'in önünde kaldı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
35\'inci dakikada Mehmet\'in sağdan ceza sahasına ortaladığı topa Muhammed\'in bekletmeden vuruşunda kaleci Ujkani\'den dönen topu Beleck boş kaleye gönderdi: 0-2.
Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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