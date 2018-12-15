Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Aytekin KALENDER / RİZE (DHA)

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Saadane (x), Brabec (x), Koray (x) (Dk. 53 Fink xx), Mehmet (xx), Abdullah (xx) (Dk. 84 Robin x), Petrucci (xx), Boldrin (xx) (Dk. 79 Süleyman x), Samudio(x), Umar (xx), Muriç (xx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xx) - Merih (xx), Tzavellas (xx), Cenk Ahmet (xx) (Dk. 89 Welinton), N’Sakala (x), Villafanez (xx) (Dk. 80 Maniatis x), Ceyhun (xx), Efecan (xx), Fernandes (xx)(Dk. 86 Hasan x), Taha (x), Cisse (xx)

GOLLER: Dk. 56 Muriç (Çaykur Rizespor) - Dk. 42 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Boldrin, Fink, Saadane, Brabec (Çaykur Rizespor) - Ceyhun, Tzavellas, N’sakala (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada iki takımda birer penaltı atışından yaralanamadı. Bu sonuçla oynadığı son 4 maçtan beraberlikle ayrılan Çaykur Rizespor, üst üste son 9 maçından galibiyet çıkaramadı ve 12 puanla son sırada yer aldı. Son iki maçını beraberlikle tamamlayan Aytemiz Alanyaspor ise Rize deplasmanından da 1 puanla ayrılarak 16\'ncı haftayı 17 puanla tamamladı.

Maçın başında geçtiğimiz hafta makamında uğradığı silahlı saldırı sonrası şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için saygı duruşunda bulunuldu. Maç öncesi ‘Dağlıca Türküsü’ eşliğinde skorboardda Altuğ Verdi’nin fotoğrafları gösterildi. Ayrıca Çaykur Rizesporlu futbolcular üzerinde \'Seni unutmayacağız\' yazılı tişörtle ısınmaya çıkarken, Altuğ Verdi\'nin maçlarda her zaman oturduğu D-17 nolu koltuğa fotoğrafı konuldu. Üzerinde Verdi’nin fotoğrafı bulunan tişörtleri giyen protokol üyeleri ise saygı duruşu esnasında gözyaşlarını tutamadı.

3’üncü dakikada Boldrin’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Abdullah’ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

22’nci dakikada topla birlikte ceza sahasına kadar ilerleyen Brabec’in sert şutunda top az farkla dışarıya çıktı.

35’inci dakikada Cisse’nin pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan N’Sakala’nın şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

42’nci dakikada Cenk Ahmet’in sağ kanattan yaptığı ortada Fernandes\'in gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.

48’inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Koray, Tzavellas\'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR\'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

49’uncu dakikada penaltı atışında topun başına geçen Saadane’nin vuruşunda kaleci Haydar topu çelmeyi başardı.

56’ncı dakikada Petrucci\'nin sağ çaprazdan ceza sahası içine yaptığı ortada Muriç topu kafa vuruşu ile kalecinin sağından ağlarla gönderdi. 1-1

62’inci dakikada Saadane’nin vuruşunda top direkten dönerek Brabec\'in önüne düştü bu oyuncunun vuruşunda top çizgi üzerinde bulunan Efecan\'dan döndü. Karambolde topla buluşan Abdullah\'ın çektiği şutu kaleci Haydar uzaklaştırdı.

71’inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Tzavellas ortaladı. Arka direkteki Cisse\'nin kafa vuruşunu kaleci Gökhan çelmeyi başardı.

77’nci dakikada Brabec’in ceza sahasında Cisse’yi düşürünce hakem beyaz noktayı gösterdi. Fernandes’in kullandığı penaltı atışında top Gökhan’dan oyun alanına döndü.

88’inci dakikada Petrucci’nin kullandığı köşe atışında arka direkte Samudio’nun kafa şutunu kaleci Haydar kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı mücadele 1-1\'lik skorla sona erdi.

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