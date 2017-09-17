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Spor

Çaykur Rizespor - Ankaragücü: 1-4

Muhammet KAÇAR / RİZE, (DHA) STAT: Çaykur Didi HAKEMLER: Alper Ulusoy (xxx), İlker Takpak (xxx), Oğuz Terzi (xxx) ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (x) - Orhan (x), Saadane (x), Ümit (x), Özgür (x) (Dk

17 Eylül 2017 22:04

Muhammet KAÇAR / RİZE, (DHA)

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xxx), İlker Takpak (xxx), Oğuz Terzi (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (x) - Orhan (x), Saadane (x), Ümit (x), Özgür (x) (Dk. 58 Lincoln x), Petrucci (x), Recep (x) (Dk. 80  Robin), Mehmet (x), Süleyman (x), Samudio (x), Kweuke (x)(Dk. 44 Oğulcan x)

ANKARAGÜCÜ:  Korcan (xxx) - Erdem (xxx), Alihan (xxx), Gençer (xxx), Ferhat (xxx), Arif (xxx), Sedat (xx) (Dk. 66 Abdülkadir xx), İlhan (xxx), Putsila (xxx), Nduka (x) (25. Dieng (xx) (Dk. 85 Kenan), Mehmet (xxx)

GOLLER: Dk. 19 Samudio (P) (Çaykur Rizespor), Dk. 12, Dk. 90+2 İlhan, Dk. 49 Alihan, Dk. 89 Kenan (Ankaragücü)

SARI KART: Samudio, Petrucci (Çaykur Rizespor), Gençer, Erdem, Abdülkadir (Ankaragücü)

TFF 1\'inci Lig\'de Çaykur Rizespor sahasında Ankaragücü\'ne 4-1 mağlup oldu.  

12\'nci dakikada Ferhat\'ın sol kanattan arka direğe ortaladığı topu kafayla kaleye gönderen İlhan\'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1.   

19\'uncu dakikada ceza sahasında Alihan, Kweuke\'yi düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Samudio topu ağlarla buluşturdu. 1-1.

38\'inci dakikada ceza yayı sol çaprazından Mehmet\'in şutunda topu kaleci Gökhan kornere çeldi.

45\'inci dakikada İlhan\'ın kafa şutunda Saadane topu çizgide kafayla çıkardı.

49\'uncu dakikada Erdem\'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladığı topu kafayla kaleye gönderen Alihan\'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2.

76\'ncı dakikada Lincoln\'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleye gönderdiği topu kaleci Korcan kornere çeldi.

87\'nci dakikada Lincoln\'ün sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza sahasına ortaladığı topu Samudio kafayla yükseldi. Bu oyuncunun kafa şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

89\'uncu dakikada Putsila\'nın şutunda kaleci Gökhan\'dan dönen topu Kenan ağlarla buluşturdu. 1-3.

90+2\'nci dakikada hızla rakip alana giren İlhan, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-4.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

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