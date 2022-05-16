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Ekonomi

Çaykur'dan çaya yüzde 43,7 zam

"Kiloda 30 kuruşluk primle 7 lira olan fiyat çiftçinin cebine girmeden çaya zam yapılmış oldu"

16 Mayıs 2022 13:53

Çaykur çaya yüzde 43,71 zam yaptı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü Rize-Artvin Havalimanı açılışında yaptığı konuşmada çay alımının 3,87 liradan 6,70 liraya çıkarıldığını duyurmuştu. Erdoğan  Kilogramda 13 kuruş olan desteğin de 30 kuruşa yükseltildiğini açıklamıştı.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım sosyal medya hesabından Çaykur'un çaya yüzde 43,71 zam yaptığını duyurarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs’ta 2022 ürünü yaş çay alım fiyatını yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira açıkladı. Kiloda 30 kuruşluk primle 7 lira olan fiyat çiftçinin cebine girmeden çaya zam yapılmış oldu" dedi.

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