ÇAYKUR: Çayda radyoaktiv tehlike yok

ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce, dünyadaki çeşitli kaynaklardan gıda zincirine giren radyoaktivite ile mukayese edildiğinde ne çay, ne bölge, ne de bölgedeki diğer ürünlerin tehdit altında olduğunu bildirdi.



Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, "radyoaktivite'' konusunda otoritenin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) olmasına rağmen konunun uzmanı kurum ve araştırma kuruluşları yerine bu konuda hiçbir eğitimi ve bilimsel geçmişi olmayan bir takım kişilerin kamuoyunu yanılttığını savundu.



Avrupa Birliği'nin Çernobil sonrası ithalat koşullarının süt ürünlerinde 370 Bq/litre, diğer gıdalar için ise 600 Bq/litre olduğunu bildiren Yüce, şöyle devam eti:



''TAEK ülke çapında çay ve çay toprakları dahil her bölgeden rutin olarak toprak ve gıda maddeleri numuneleri almakta ve ölçüm yapmaktadır. Herhangi bir ürün veya bölge toprağı ile ilgili tehlikeli bir değer tespit edildiğinde bakanlığı bilgilendirme zorunluluğu vardır. Halen tüm diğer gıdalarda ve bölgelerdeki değerlere paralel olarak çay ve çay toprakları ile ilgili de herhangi bir olumsuz sonuç tespit edilmemiştir.



Dünyadaki çeşitli kaynaklardan gıda zincirine giren radyoaktivite ile mukayese edildiğinde ne çay, ne bölgemiz, ne de bölgedeki diğer ürünlerimiz tehdit altındadır. Son yıllarda Türk çayı pestisid kalıntısı içermemesi sebebi ile en güvenli çay olarak dünyada kendine yer edinmeye başlamışken milli ürünümüzü karalamanın hangi amaca hizmet ettiğini anlamak mümkün değildir. Bunun için gerekli hukuki işlemler yapılacaktır.''