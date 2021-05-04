ÇAYKUR 4 yıldır zarar ediyor: Kurumun geleceği için ne yapılmalı?

Tuncer, Sayıştay raporlarına atıfta bulunarak ÇAYKUR'u "neredeyse iflasa sürükleyen bu zararın"; büyük harcamalar, kamulaştırma masrafları, özel sektörden fabrika alınması, çay bahçelerinin yenilenmesi gibi yatırım kalemlerinden kaynaklanmadığını vurguladı.
Bloomberg HT ekonomi kanalının tarım editörü İrfan Donat, ÇAYKUR'un da çoğu KİT'te olduğu gibi operasyonel sorunlar, finansal maliyetlerin yüksek olması , stok tarafındaki planlamanın eksikliği ve insan kaynakları yönetimindeki sorunlar nedeniyle zarar ettiğini vurguluyor.
"Bölgede üretim yapanlarla konuştuğunuz zaman çay alımındaki kalite kriterlerinden tut da fiyatlamaya kadar siyasetin belirleyici olduğunu görüyorsunuz" diyen Donat, ÇAYKUR'un özerk ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söylüyor.
Depolarda bekleyen çaylar küflendi mi?
ÇAYKUR'a yöneltilen eleştirilerden bir başkası da çayların depolarda bekletildiği, kimilerinin de çürüdüğüne dair.
Sözcü gazetesi Sayıştay raporuna atıfla bu yılın başında yaptığı haberinde ÇAYKURr'un 20 ton organik çayın küflenmesine neden olduğunu ve bu çayların imha edildiğini belirtti.
ÇAYKUR ise bu haberleri reddederek 2015-2016'da aşırı yağışlar ve yaşanan seller nedeniyle zarar gören ve usulü gereğince imha edilen 20 ton çay dışında zarar gören veya imha edilen herhangi bir çayın olmadığını açıkladı.
ÇAYKUR yine aynı açıklamada haberlerde iddia edilenin aksine stoklarının makul seviyede olduğunu belirtti.
Geçen ay düzenlenen KİT Komisyonu toplantısında ise CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel bu iddialara atıfta bulunarak, "Sayıştay'ın 2019 raporundan bir örnek vermek istiyorum. Sayıştay, 2015-2016 üretimi 20 tona yakın organik çayın küflendiğini, bu nedenle 218 bin liralık bir zarar oluştuğunu söylüyor. Sayıştay mı doğru söylüyor, siz mi doğru söylüyorsunuz?" dedi.
Dünyanın en doğal çayı olmasına rağmen çay ithal ediliyor
Türkiye'deki çay bahçelerine kış aylarında kar yağdığı için zararlı oluşumu baskılanıyor, bu sayede zirai ilaçlama yapılmasına gerek kalmıyor.
Bu da Türkiye'de üretilen çayın dünyanın en doğalı olmasını sağlıyor.
Rize Ticaret Borsası'na göre bu sayede Türk çayı iyi bir tanıtımla dünya pazarında en pahalı satılan, en kaliteli çay olabilir.
Ancak buna rağmen Türkiye çayda net ithalatçı konumunda.
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 2019'da 19 bin ton çay ithal edilirken 4 bin ton çay ihraç edildi.
Bu da Türkiye'yi çay ithalatında dünyada 25'inci sıraya, çay ihracatında ise 31'inci sıraya konumlandırıyor.
En son olarak Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye'den çok daha az çay üreten Azerbaycan'dan 300 ton çay alımının önü açılmıştı.
2021 raporunda Rize Ticaret Borsası, çay üretiminden alınan verimin artırılabilmesi için öncelikli olarak kalitesi düşen çay bahçelerinin yenilenmesi gerektiğini vurguluyor.
Aynı zamanda ÇAYKUR'un bankalardan kredi alarak ödeme yapmasının önüne geçmek için 12 aya yayılan kademeli ödeme sisteminin getirilmesi ve çay yasasının çıkarılması gerektiğini belirtiyor.
Özelleştirilmesinin önü mü açılıyor?
Muhalefet milletvekilleri, ÇAYKUR'un 2017 yılında Varlık Fonu'na devredildiğinden beri zarar ettiğini özellikle vurguluyor.
Kimilerine göre ÇAYKUR'un zarar etmesiyle Türkiye Şeker Fabrikaları'nda olduğu gibi özelleştirilmesinin önü açılıyor.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Ekim ayında Halk TV'ye yaptığı açıklamada, "Kamu İktisadi Teşebbüsleri önce zarar ettiriliyor, sonra da satışa çıkarılıyor. Bu bir yöntem aslında" dedi.
Araştırmacı Fatma Genç de ÇAYKUR'un Varlık Fonu'nda olmasının statüsünü belirsizleştirdiğini aktarıyor.
Uzun bir süre genel müdür ataması yapılmayan ÇAYKUR için, "Ne yaptığı ve amacı belli olmayan bir kurum" diyen Genç, ÇAYKUR'un zarar etmemesi için kurumsal faaliyetlerinin geri kazandırılması, denetleyici ve düzenleyici bir işlevde konumlandırılması gerektiğini belirtiyor.
ÇAYKUR'un değerli bir marka olduğunun altını çizen tarım yazarı İrfan Donat da KİT'ler için, "Bu kurumlar kamu zararı yazıyor ve bu zarar hepimizin cebinden çıkıyor" ifadesini kullanıyor.
Donat'a göre ÇAYKUR'un tekrar kâra geçirilmesi için durum tespiti yapılmalı, bilançosu doğru okunmalı ve giderlerde sıkıntının olduğu noktalar tespit edilmeli.