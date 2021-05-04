ÇAYKUR 4 yıldır zarar ediyor: Kurumun geleceği için ne yapılmalı?

Bu üretimin en büyük alıcısı ise Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR).

1985'te yaş çay üretiminin en büyük alıcısı yüzde 95 ile ÇAYKUR iken bu oran özel sektörün payının artmasıyla yüzde 52'ye kadar düştü.

Diğer yandan ÇAYKUR'un sürekli artan zararı, dünyanın kişi başı en çok çay tüketen ülkesi Türkiye'de kurumun gidişatı açısından soru işaretleri doğuruyor.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nun Nisan ayındaki toplantısında açıklanan verilere göre ÇAYKUR 2020'de 547 milyon TL zarar etti.

Uzmanlara göre ÇAYKUR'un çayın en çok tüketildiği ülkelerden birinde, sektörün önemli bir oyuncusuyken zarar etmesi anlaşılması güç bir durum.

'Bu koşullarda kâr etmemesi tuhaf'

Ailesi de çay üreticisi olan araştırmacı Fatma Genç, "ÇAYKUR'un şu koşullarda kâr etmemesi tuhaf" diyor.

2015 yılında 22,7 milyon TL kâr etmişti. 2016 yılında da 82,1 milyon TL kâr eden kurum, 2017 yılında ise 267,7 milyon lira zarar etti.

Zararı 2018 yılında 657 milyon, 2019'da ise 635 milyon lira oldu.

BBC Türkçe 'ye konuşan Genç, "Üreticiden çayı alıyor, işliyor, fabrika yatırımı yapıyor, bundan dolayı zarar ediyor gibi bir şey diyemiyoruz" diyor.

6 Nisan'da düzenlenen TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu toplantısında CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer de benzer bir tespitte bulundu.

Tuncer, Sayıştay raporlarına atıfta bulunarak ÇAYKUR'u "neredeyse iflasa sürükleyen bu zararın"; büyük harcamalar, kamulaştırma masrafları, özel sektörden fabrika alınması, çay bahçelerinin yenilenmesi gibi yatırım kalemlerinden kaynaklanmadığını vurguladı.

'Amaç dışı harcamaları fazla'

Araştırmacı Fatma Genç, Sayıştay raporları ve ÇAYKUR'un faaliyet raporlarına atıfta bulunarak kurumun amaç dışı harcamalarının fazla olduğunu söylüyor.

Genç, buna örnek olarak ÇAYKUR'un reklam ve promosyona yaptığı harcamaların büyüklüğünü gösteriyor:

"Nakit akışını sağlayamadığı için sürekli bankalardan kredi alarak borçlarını ödediği görülüyor. Borçlarının nasıl yaratıldığına bakıyorsunuz, pazarlama yapma kabiliyetine sahip bir kurum iken pazarlama işlerini bayiler aracılığıyla başka kurumlara, yan şirketlere yaptırıyor. Bu şirketlerden çıkan zararı da kendisi üstleniyor."

Muhalefet partilerinin milletvekillerine göre ÇAYKUR'un stevia bitkisiyle ilgili çalışmalar için yaptığı 16 milyon TL'lik harcama boşa yapılan yatırımlarından biri.

KİT Komisyonu'nun muhalefet partilerinden olan üyeleri, Güney Amerika menşeili bir bitki olan stevia'nın Doğu Karadeniz bölgesinde yetiştirmeye uygun olmadığının bilinmesine rağmen bu harcamanın yapılmasını eleştiriyor.

Üreticiye ödemelerin kredi çekilerek yapılması

Türkiye'de çay üretimi, işgücünün daha ucuz olduğu diğer üretici ülkelere göre pahalı.

Hükümet ve ÇAYKUR tarafından bugüne kadar kurumun zarar etmesine gerekçe olarak üreticilere yaş çay için yapılan ödemeler ve bu ödemeler için kredi çekilmesi gösterildi.

Habertürk gazetesinin 2019 tarihli "ÇAYKUR neden zarar etti?" başlıklı haberinde, ÇAYKURr'un zararına neden olarak rekor miktarda yaş çay alınması ve ödemelerin yüksek faizlerle borçlanılarak yapılması gösterildi.

Haberde seçim zamanı çayın fiyatının yükseldiği vurgulanarak ÇAYKUR'un çay fiyatlarına iki defa zam yaptığı aktarıldı.

ÇAYKUR, bu bedeli ödeyebilmek için kredi çekti, faizlerde yaşanan artışlarla da kurumun finansman giderleri yükseldi.

'Siyaset üstü konumlandırılmalı'

Bloomberg HT ekonomi kanalının tarım editörü İrfan Donat, ÇAYKUR'un da çoğu KİT'te olduğu gibi operasyonel sorunlar, finansal maliyetlerin yüksek olması , stok tarafındaki planlamanın eksikliği ve insan kaynakları yönetimindeki sorunlar nedeniyle zarar ettiğini vurguluyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Donat'a göre ÇAYKUR'un tekrar kâra geçebilmesi için siyaset üstü konumlandırılması gerekiyor.