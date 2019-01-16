Çaykara'da orman yangını: 10 dönüm alan zarar gördü

Yaşar FALCI/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Çaykara ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangında, 10 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçenin Işıklı Mahallesi\'nde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, yükselen dumanları ve alevleri görenler, durumu belediye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Çaykara Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sonucu yangın söndürülürken, 10 dönüm çalılık ve ağaçlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

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