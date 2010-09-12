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ÇAYIRLI'DA SULAMA GÖLETİNDE 2 EL BOMBASI DAHA BULUNDU ERZİNCAN (A.A)

12 Eylül 2010 16:50

-ÇAYIRLI'DA SULAMA GÖLETİNDE 2 EL BOMBASI DAHA BULUNDU ERZİNCAN (A.A) - 12.09.2010 - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Elazığ'dan gelen dalgıç ekibinin yaptığı çalışmalar kapsamında 2 el bombası daha bulundu. Alınan bilgiye göre, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden Çayırlı'ya gelen 5 kişilik dalgıç ekibinin sulama göletinde yaptığı çalışmalar kapsamında, daha önce 3 adet el bombasının bulunmasının ardından, 2 adet eğitim ve savunma tipi el bombası bulundu. İl Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekipleri ile Erzincan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, bulunan bombaların  tipleri ve seri numaralarının farklı olduğu bildirildi. Dün vatandaşlar tarafından bulunan bombalarla birlikte toplam 5 bombadan ikisinin etkisiz hale getirilip gölete atıldığı, 3'ünün fünyesinin üzerinde olduğu belirtildi. Yeni el bombaları bulunmasıyla birlikte çalışmalar farklı noktalara yönlendirildi. Bombaların kriminal inceleme için laboratuvara gönderileceği bildirildi.

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