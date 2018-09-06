Çayırbaşı Tüneli kapandı

Hakan KAYA-Taner YENER/İstanbul, (DHA)

SARIYER\'DE etkili olan yağış nedeniyle Çayırbaşı Tüneli tek yön trafiğe kapatıldı.

Akşam saatlerinde başlayan ve sabah etkisini arttıran yağış nedeniyle yollara yoğun bir çamur akışı oldu ve bazı rögar kapakları tıkandı. Bu nedenle yolun kapanması nedeniyle olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Etkili olan yağış nedeniyle Çayırbaşı Tüneli Maslak yönü trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen İBB\'ye bağlı yol bakım ve trafik müdürlüğüne bağlı ekiplerin yolu temizleme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Maslak yönünü kullanmak için gelen bazı araç sürücüler ekipler tarafından farklı güzergahlara yönlendirildi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sarıyer\'de sel riski olduğunu belirterek, ilçe sakinlerini hazırlıklı ve dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

Açıklamada: \"Son radar ve uydu görüntüleri ve gerçekleşen yağışlar dikkate alındığında İstanbul\'un Sarıyer ilçesinde sel riski bulunmaktadır.Söz konusu ilçede; köprü, menfez v.b. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir.\" denilmişti

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