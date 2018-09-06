ÇAYIRBAŞI TÜNELİ AÇILDI 

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Taner YENER/İstanbul, (DHA)

Sarıyer\'de etkili olan yağış nedeniyle kapanan Çayırbaşı Tüneli çalışmaların tamamlanmasının ardından açıldı.

Akşam saatlerinde başlayan ve sabah etkisini arttıran yağış nedeniyle biriken çamurlar bazı rögar kapaklarını tıkamıştı. Suların birikmesi sonucu kapanan Çayırbaşı Tüneli Maslak yönünü açmak için İBB\'ye bağlı yol bakım ekipleri çalışma başlatmıştı. Çalışmalar 13.30 sıralarında tamamlanarak yol trafiğe açıldı.



Görüntü Dökümü:

-Tünelden görüntü

-Bekleyen araçlar

-Çalışmalardan görüntü

-Tünelin açılması

-Detaylar

06.09.2018 - 10.40 Haber Kodu : 180906040

06.09.2018 - 10.28 Haber Kodu : 180906035

06.09.2018 - 10.29 Haber Kodu : 180906033

