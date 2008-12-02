Çayı tercih etmeniz için 5 neden

Düzenli olarak çay içmek, kanser, kalp hastalığı, osteoporoz, alzheimer ve felç riskini azaltır, tansiyonu dengeler, kilo vermeye yardımcı olur, kırışıklıkları azaltır, güneş ışınları yüzünden zarar gören cildi onarır, yaratıcılığı artırır.Vatan gazetesinde yayımlanan haberde çayın faydaları anlatılıyor:1 Çay, flavonoid isimli antioksidanlar bakımdan zengindir. Bir fincan yeşil çay 316, bir fincan siyah çay 268 mg. antioksidan içerir. Hücre hasarını engeller.2 Çay bağışıklık sistemini güçlendirir. Harvard Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmalara göre çay “doğal bir aşı” gibi hareket ederek bağışıklık sağlayan hücrelere virüslere karşı nasıl savaşması gerektiğini öğretir.3 Çay kandaki yağ oranını dengeleyerek, kolesterolü düşürür. Siyah çayın kolesterol seviyesini üç haftada yüzde 6 ile 10 arasında azaltabildiği kanıtlandı. Çay ayrıca tansiyonun dengelenmesine de yardımcı olur. Bir yıl boyunca günde yarım fincan yeşil çay içmek bile yüksek tansiyon riskini yüzde 50 düşürür. Günde iki buçuk fincan yeşil çay tüketmekse riski yüzde 65 azaltır.4 Çay, tümörlerin oluşumu engelleyip önceden var olan tümörlerin büyümesinin önüne geçer. Kanser hücrelerinin sağlıklı hücrelere zarar vermeden “intihar etmelerini” sağlar.5 Günde beş fincan ya da daha fazla çay tüketen kişilerin beyin kanaması ve felç geçirme riski yüzde 69’a kadar düşer.Yağın vücutta hapsolmasına neden olur.Stres yapar. Endişe, asabiyet ve uykusuzluğu tetikler.Sindirim sorunları ve midede yanmaya neden olur.Espresso kolesterol seviyesini artırır.Menopoz sonrası kemik erimesi riskini yükseltir.Kadınların adet döneminin daha sancılı geçmesine neden olur.Hamile kalmak isteyenlerde doğurganlığı azaltır.Tansiyonu ve kan şekerini yükseltir.Uykusuzluğa neden olur.