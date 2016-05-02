Çayı geç koyduğu için eşine şiddet uygulayan adama 2 yıl hapis cezası!

Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde ikamet eden M.Ç. ile Z.Ç. çiftinin arası, evlenmelerinin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından bozulmaya başladı. Koca M.Ç., çayı geç koyduğu iddiasıyla hiddetlenerek, eşinin üstüne yürüdü. Eşi Z.Ç.’ye “Seni öldüreceğim” diyerek tehditler savuran M.Ç., bununla da yetinmeyerek kadına tokat attı. Olay sonrası evi terk ederek ailesinin yanına yerleşen Z.Ç., kocasından şikâyetçi oldu. Şikâyetin üzerine olayı soruşturan Diyadin Cumhuriyet Başsavcılığı, dayakçı koca M.Ç. hakkında “kasten yaralama” ve “tehdit” suçundan dava açtı. M.Ç., Diyadin Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşına çıktı. Yargılama sonucunda M.Ç.’ye 2 yıl hapis cezası verildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, suçlamaları reddeden M.Ç., “Şiddet uygulamadım” diyerek beraatını istedi. Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın davaya müdahilliği de kabul edildi. Mağdur eş Z.Ç. ise eşinin “Çayı geç koydun” tartışması sonrası kendisini hakaretler eşliğinde darp ettiğini belirterek, “Şikâyetim devam ediyor, cezalandırılsın” dedi.

Yargıtay onarsa cezaevine girecek

Hâkim Tolga Onur, eşine şiddet uygulayan kocayı “kasten basit yaralama” ve “tehdit” suçlarından üst sınırdan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. M.Ç. hakkında iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar veren Hâkim Onur, ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılması talebini de kabul etmedi. Karar Yargıtay tarafından onanırsa dayakçı koca cezaevine girecek.

“Olumlu kanaat oluşmadı”

Kararın gerekçesinde, “Kadına karşı şiddet uygulayan sanığın sosyal ilişkileri yönünden mahkememizce olumlu kanaat oluşmasının mümkün olmaması nedeniyle ve hükmonulan cezanın sanık ve toplum açısından olumlu sonuçları olacağı kanaatine varıldığından, hükmonulan cezada Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına... Sanığın kişilik özellikleri yönünden yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizce olumlu kanaat oluşmadığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve hapis cezasının seçenek yaptırıma çevrilmesine yer olmadığına karar verilmiştir” denildi.