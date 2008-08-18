Çayeli'nde HES karşıtı eylem

RİZE’NİN Çayeli İlçesi’nde bu kez “Derelerin Kardeşliği” Platformu SENOZ Derneği ile birlikte ortak eylem gerçekleştirdi. “Vadime Dokunmayın” adlı eyleme katılan vatandaşlar, slogan atıp pazar yerine kadar yürüdü.



Rize'nin Çayeli ilçesi Senoz Vadisi'nde hidroelektrik santrallerini protesto gösterisi düzenlendi.

Derelerin Kardeşliği Platformu ve Senoz Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği ''Vadime Dokunmayın'' adı verilen mitinge katılan vatandaşlar, slogan atıp pankart açarak ilçedeki pazar yerine kadar yürüdü.



Senoz Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Akyıldız, Senoz Vadisi'nde yapılması planlanan regülatör ve hidroelektrik santralinin doğanın ekolojik dengesini bozacağını öne sürdü.

Vadideki doğal yaşamın biteceğini iddia eden Akyıldız, ''Canlıların nasıl ki kana ihtiyacı var bu bölgenin de suya, derelere ihtiyacı var'' dedi.



Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı olduğunu ifade eden Akyıldız, ''Bu tespit doğru fakat adres yanlış. Enerji açığı derelerdeki sularla değil güneş ve rüzgar enerjisiyle giderilmeli. Bu derelerdeki suyla bu kadar hidroelektrik satralini çalıştırmak mümkün değil'' diye konuştu. Konuşmaların ardından, yerel sanatçılar konser verdi.

