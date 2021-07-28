Çayeli Belediyesi'nin ardından başka belediyeler de “itfaiye öncü aracı’’ ilanı vermiş

Rize’nin MHP’li Çayeli Belediyesi'nce itfaiye teşkilatı hizmetlerinde kullanılmak üzere 750 bin liralık otomobilin, KDV, ÖTV ve MTV’den muaf olarak 280 bin liraya satın almasının ardından, AKP’li Tokat Turhal ile Rize Derepazarı Belediyeleri’nin de aynı yönteme başvurdukları görüldü.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, ÖTV ve KDV'den muaf olan araçlar, İtfaiye teşkilatına alınmış görüntüsü altında, başkanlara makam aracı yapılıyor.

Turhal Belediyesi 15 Haziran 2021'de ihaleye çıkarak itfaiye öncü aracı satın alacağını duyurdu. 1 Temmuz 2021'de otomobil için 354 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Araç fabrikanın seri üretimindeki en son model ve tipte olacak. Otomatik 7 ileri DSG sistemi bulunacak. Motor hacmi 1801-2000 cc aralığında rengi ise “büyülü siyah” olacak. Elektronik stabilite kontrol programı, dinamik şasi kontrol, yağmur sensörü, arka sis farı, iç ambiyans aydınlatması, çift bölgeli iklimlendirme, 12 hoparlörlü ses ve sürücü yorgunluk tespit sistemi bulunacak. Isıtmalı ön ve arka koltuklar, karartılmış arka camlar, bluetooth sistemi ile uyumlu deri direksiyon simidi, tam deri koltuklar, panaromik sunroof da olacak.

MHP'den seçilip istifa eden Selim Metin'in başkanlık yaptığı Rize Derepazarı Belediyesi ise öncü araç için 11 Haziran'da ihaleye çıktı, 2 Temmuz'da sözleşme imzalayarak 320 bin TL ödedi. Araç “piyano siyahı' rengi, akıllı çift bölgeli iklimlendirme ve 12 hoparlörlü ses sistemli olacak. Sürücü yorgunluk tespit sistemi, masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu, deri ve ısıtmalı koltuklar, krom dekorlu ön ızgara, dokunmatik multimedya ekran, ışıklı makyaj ayna, deri kaplı vites topuz, 10 renkli iç ambiyans aydınlatma, arka koltuk uyku paketli ve panaromik sunroof da bulunacak.

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