Çayda mahsur kalan araçları itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, köprülü kavşak inşaatı nedeniyle kapatılan İzmir-Ankara Karayolu\'nda trafiğin yan yoldan verilmesiyle yaşanan yoğunluktan kurtulmak için Irlamaz Çayı\'nın içinden yolun karşısına geçmeye çalışan otomobil sürücüleri, yağmur nedeniyle suyun debisinin artmasını hesaba katmayınca zor anlar yaşadı. Çayda mahsur kalan onlarca araç ve içindeki kişiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Turgutlu\'da bugün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden gelen sel suları, Irlamaz Çayı\'nda, debiyi yer yer 70 santimetreye kadar çıkardı. Çalışma nedeniyle açılan yan yolu kullanmak yerine araçlarıyla çaydan geçmeyi tercih bazı sürücüler, su seviyesinin yükseldiğini fark etmeyince zor anlar yaşadı. Köprülü kavşak inşaatı nedeniyle 2 kilometrelik bölümü kapatılan İzmir- Ankara Karayolu\'nda, trafiğin yan yoldan verilmesiyle yaşanan yoğunluktan kurtulmak için bir süredir kullandıkları, ilçenin Selvitepe Mahallesi\'ndeki Irlamaz Çayı\'ndan geçmek isteyen sürücüler, araçlarıyla suda mahsur kaldı. Bazı araçlar ise arıza yaptı. Bellerine kadar suyun içine giren sürücüler araçlarını kendi imkânları ile kurtarmaya çalışsa da başarılı olamayınca, itfaiyeden yardım istendi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, suda kalan onlarca aracı çekerek, kurtardı. Ardından Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü\'ne ait kepçeler, araçların çaya giriş yaptığı bölüme toprak yığıp kapatarak, önlem aldı.

Suda mahsur kalan sürücülerden Serkan Acısoğan, \"Turgutlu girişinde yapılan köprülü kavşak nedeniyle trafik 3 şeritten 1\'e düştü. yol üzerindeki 2 kavşak da trafiğe kapatıldı. Anayol kazıldı. Geçişler tali yoldan verilmeye başladı. Ancak, bu nedenle yoğunluk yaşanıyor. İlçeye alternatif giriş yolu sayısı da kısıtlı. Bu nedenle sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden isteğimiz, bir an önce bu soruna bir çözüm bulmaları\" dedi.

Belediye yetkileri, \"Bu yol zaten kapalı, nasıl oluyorsa vatandaşlar canını malını tehlikeye atıp burasını kullanıyor. Biz kapatıyoruz, başka taraftan çaya giriyorlar\" ifadelerini kullandı.



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