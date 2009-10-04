Çayda cesetleri bulunan 4 kardeş toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta dün Kayseri kara yolunun 12. kilometresindeki Hasancıklı köprüsü altında suda cesedi bulunan 4 kız kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Kız kardeşlerin babası Abdüllatif Karaağaç, kızları Hamide (23), Ayşe (17), Emine (17) ve Asiye 'nin (16) cenazelerinin toprağa verilişini uzakta bir taşın üzerine oturarak izledi, anne Saliha Karaağaç ise kızlarının mezarlarını öptü.

4 kız kardeşin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilen cenazeleri, yapılan otopsinin ardından Seyhan Belediyesine ait bir cenaze aracıyla, Karaağaç ailesinin Selçuklu Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Cenazeler, Adana'da cenaze namazlarının kılındığının belirtilmesinin ardından bir süre evin önünde bekletildi. Genç kızların cenazelerini kapıda bekleyen anne Saliha Karaağaç ve kardeşleri tabutlara sarıldı, gözyaşı döktü.

Anne Saliha Karaağaç bir ara 4 parmağını göstererek, ''En büyüğü 23 yaşındaydı'' diye bağırdı ve Kürtçe ağıt yaktı.

Bir acil sağlık ekibi de önlem olarak evin önünde hazır bekledi. Gözü yaşlı anneyi ve ailenin fertlerini, taziye için evde bulunan yakınları teselli etti.

-''CENAZELER ARAÇ KONVOYUYLA MEZARLIĞA GÖTÜRÜLDÜ''-

Cenazeler, Karaağaç ailesinin evinin önünde yaklaşık 5 dakika bekletildi. Bu sırada görüntü ve fotoğraf almak isteyen basın çalışanları ile ailenin fertleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Karaağaç ailesinin görüntü ve fotoğraf çekilmesini istemeyen fertleri ile gazeteciler arasında yaşanan gerginlik, ailenin yakınlarının araya girmesiyle sona erdi.

4 kız kardeşin cenazeleri daha sonra 40 araçlık bir konvoyla Şeyh Adil Mezarlığı'na götürüldü. Konvoydaki araçlar mezarlığa kadar kornalarını çaldı.

Mezarlıkta cenazeler araçtan indirilirken Kadir Karaağaç, tabutların arkasından ''Abla beni nereye bıraktın gittin, bundan sonra beni doktora kim götürecek. Ben kime abla diyeceğim'' diye seslendi. Sinir krizi geçiren Kadir Karaağaç'ı yakınları tarafından defin alandan uzaklaştırıldı.

Ayakta durmakta zorlanan baba Abdüllatif Karaagaç, kızlarının cenazelerinin toprağa verilişini, mezarların 15-20 metre uzağındaki bir taşın üzerine oturarak izledi.

Anne Saliha Karaağaç da defin işleminin tamamlanmasının ardından tek tek kızlarının mezarını öptü, Kürtçe ağıtlar söyledi. Karaağaç ailesinin yakınları da Kürtçe ağıtlar yakarak Saliha Karaağaç'a eşlik etti.

Kahramanmaraş'ta dün, Kayseri kara yolunun 12. kilometresinde Hasancıklı Köprüsü altında, bir ihbar üzerine jandarma tarafından yapılan aramada, 4 kız kardeşin cesetleri bulunarak, sudan çıkarılmıştı.

Olaya ilişkin jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.