T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koronavirüs'ten öldüğü iddia edilen 'Çaycı Hüseyin': Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak

04 Mart 2020 10:42

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle tanınan Alpaslan Özmol, hakkında çıkan ‘Koronavirüs'ten öldü’ haberlerine tepki gösterdi. Özmol, "Beni sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak" dedi.

Bir televizyon programına konuşan Alpaslan Özmol, geçen günlerde çıkan ‘Koronavirüsten öldü’ haberleri ile ilgili konuştu. Özmol, “Beni sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. ‘Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum’ diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.

ETİKETLER

çaycı hüseyinalpaslan özmolkoronavirüsten öldüçocuklar duymasınöldü haberleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24