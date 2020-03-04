Koronavirüs'ten öldüğü iddia edilen 'Çaycı Hüseyin': Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle tanınan Alpaslan Özmol, hakkında çıkan ‘Koronavirüs'ten öldü’ haberlerine tepki gösterdi. Özmol, "Beni sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak" dedi.

Bir televizyon programına konuşan Alpaslan Özmol, geçen günlerde çıkan ‘Koronavirüsten öldü’ haberleri ile ilgili konuştu. Özmol, “Beni sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. ‘Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum’ diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.