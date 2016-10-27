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Kültür-Sanat

Çayan Demirel için dayanışma gecesi

Gece, Sema Kaygusuz'un konuşmasıyla başlayacak

27 Ekim 2016 19:13

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyel uzun süredir hastanede tedavi gören Çayan Demirel için arkadaşları dayanışma gecesi düzenleyecek.

Dersim 38' ve '5 No’lu Cezaevi' ve ‘Bakur’ belgesellerinin yönetmeni Çayan Demirel için gerçekleşecek bu özel gece Sema Kaygusuz’un açılış konuşması ile başlayacak. Gecede Ahmet Aslan, Erdoğan Emir, Kardeş Türküler, Kolektif İstanbul, Serap Sönmez, Sait Baksi gibi isimler de sahne alacak. 

6 Kasım’da Şişli Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenecek gece 18. 30’da başlayacak. 

 

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