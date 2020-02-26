Belgeselci Demirel'in arkadaşları: Emeklilik Çayan'ın hakkı

Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte çekip yönettikleri Bakur filminden yargılanan ve 4 yıl ceza alan Çayan Demirel'in yaşamı 'Arkadaşımız Çayan' adlı bir filmle anlatıldı.

1+1 Foruma konuşan belgeselin yönetmenleri Berke Baş ve Enis Köstepen filmin amacının "Raporları ve belgeleri görüp 'iş yapabilir, engeli yoktur' kararı verebilen kurullarla mücadele etmek" olduğunu açıkladı.

38, Dr. Şivan, 5 No’lu Cezaevi , Bakur gibi belgeselleriyle tanınan Çayan Demirel, 2015’te geçirdiği kalp krizi sonucunda bugün hayatını yüzde 99 engelli olarak sürdürüyor. Çağlayan Adliyesi 36. İş Mahkemesi’nde Çayan Demirel’in malulen emeklilik hakkıyla ilgili duruşma görülecek.

Belgeselde imzası bulunan yönetmenler, 'iş görebilir' raporu veren kurullara yanıt olarak hazırladıkları belgeselin mahkeme için de bir belge olacağı görüşünde.

'Arkadaşımız Çayan' belgeseli, Demirel’in gündelik hayatında yaşadığı zorluklara odaklanıyor.