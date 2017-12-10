T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Çayan bebek adı nedeniyle tedavi edilmedi" iddiası

"Bakanlık 'Başhekime şikâyet edin' dedi"

10 Aralık 2017 12:42

İstanbul Kartal’da bulunan özel bir hastanede A.K adlı doktorun, 2,5 yaşındaki Çayan Güney bebeği adı nedeniyle muayene etmeyi reddettiği iddia edildi.

BirGün'de yer alan iddiaya göre, Kartal’da yaşayan Sinem-Düzgün Şirvan A. çiftinin 2,5 yaşındaki oğulları Çayan Güney A. 8 Aralık cuma sabahı ateşlendi. Anne Sinem A. da özel bir hastaneyi arayarak randevu almak istedi. İddiaya göre, hastane santrali tarafından uzman doktor A.K’nın asistanına aktarılan Sinem A., bir iki dakika telefonda bekletildikten sonra “Bu isimdeki bir hastaya bakamayacakları” yanıtını aldı. Nedenini soran Sinem A.’ya, “11.30’da hastanede olabilirseniz yüz yüze söyleyebiliriz” denildi.

Sinem A. da oğlu Çayan Güney’i alarak hastaneye gitti. Bu kez de doktorların cuma namazında oldukları ve beklemeleri gerektiği söylendi. Yaklaşık iki buçuk saat bekleyen Sinem A. doktor A.K tarafından bir türlü kabul edilmedi.
Hasta hakları temsilcisiyle görüşen Sinem A., “Bu isimdeki hastaya bakmamak ne demek? Böyle mazeret mi olur?” diye sorduğunda, hasta hakları temsilcisi “Dr. Abdulkadir Karakaş çocuğunuzu muayene etmeyi kabul etmiyor ve mazeret de sunmuyor” diye yanıt aldı.

Bakanlık: Başhekime şikâyet edin

Doktor A.K'a ulaşmayı başaramayan anne Sinem A. oğlu Çayan Güney’le birlikte evine döndü. Olaydan haberdar olan baba Düzgün Şirvan A. Sağlık Bakanlığı’nı arayarak durumu anlattı ve şikâyetçi oldu. Bakanlık ise aileye “Sözünü ettiğiniz yer bir özel hastane, bize değil hastanenin başhekimliğine şikâyet edin” yanıtını verdi.

ETİKETLER

Güney Çayan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24