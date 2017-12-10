"Çayan bebek adı nedeniyle tedavi edilmedi" iddiası

İstanbul Kartal’da bulunan özel bir hastanede A.K adlı doktorun, 2,5 yaşındaki Çayan Güney bebeği adı nedeniyle muayene etmeyi reddettiği iddia edildi.

BirGün'de yer alan iddiaya göre, Kartal’da yaşayan Sinem-Düzgün Şirvan A. çiftinin 2,5 yaşındaki oğulları Çayan Güney A. 8 Aralık cuma sabahı ateşlendi. Anne Sinem A. da özel bir hastaneyi arayarak randevu almak istedi. İddiaya göre, hastane santrali tarafından uzman doktor A.K’nın asistanına aktarılan Sinem A., bir iki dakika telefonda bekletildikten sonra “Bu isimdeki bir hastaya bakamayacakları” yanıtını aldı. Nedenini soran Sinem A.’ya, “11.30’da hastanede olabilirseniz yüz yüze söyleyebiliriz” denildi.

Sinem A. da oğlu Çayan Güney’i alarak hastaneye gitti. Bu kez de doktorların cuma namazında oldukları ve beklemeleri gerektiği söylendi. Yaklaşık iki buçuk saat bekleyen Sinem A. doktor A.K tarafından bir türlü kabul edilmedi.

Hasta hakları temsilcisiyle görüşen Sinem A., “Bu isimdeki hastaya bakmamak ne demek? Böyle mazeret mi olur?” diye sorduğunda, hasta hakları temsilcisi “Dr. Abdulkadir Karakaş çocuğunuzu muayene etmeyi kabul etmiyor ve mazeret de sunmuyor” diye yanıt aldı.

Bakanlık: Başhekime şikâyet edin

Doktor A.K'a ulaşmayı başaramayan anne Sinem A. oğlu Çayan Güney’le birlikte evine döndü. Olaydan haberdar olan baba Düzgün Şirvan A. Sağlık Bakanlığı’nı arayarak durumu anlattı ve şikâyetçi oldu. Bakanlık ise aileye “Sözünü ettiğiniz yer bir özel hastane, bize değil hastanenin başhekimliğine şikâyet edin” yanıtını verdi.