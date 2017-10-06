T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çay ve yoğurt dolu bidonlardan uyuşturucu hap çıktı

MERSİN, (DHA)-MERSİN'de polisin şehirlerarası otobüste yaptığı aramada, çay, yoğurt ve sarmalık asma yapraklarıyla dolu bidonlarda 26 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi

06 Ekim 2017 21:58

MERSİN, (DHA)-MERSİN\'de polisin şehirlerarası otobüste yaptığı aramada, çay, yoğurt ve sarmalık asma yapraklarıyla dolu bidonlarda 26 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 21.50 sıralarında Gözne Bölge Trafik Müdürlüğü önünde şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsü durdurdu. İstanbul\'a giden aracın bagaj kısmında yapılan aramada ekipler, çay, yoğurt ve sarmalık asma dolu bidonlara gizlenmiş yaklaşık 26 kilo uyuşturucu hap ele geçirdi. Bidonun üzerindeki yolcu numarasından sahiplerini tespit eden ekipler, Suriyeli 4 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERSİN DHAMERSİNBirNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüGözne Bölge Trafik MüdürlüğüBidonunSuriyeliOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24