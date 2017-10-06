Çay ve yoğurt dolu bidonlardan uyuşturucu hap çıktı

MERSİN, (DHA)-MERSİN\'de polisin şehirlerarası otobüste yaptığı aramada, çay, yoğurt ve sarmalık asma yapraklarıyla dolu bidonlarda 26 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 21.50 sıralarında Gözne Bölge Trafik Müdürlüğü önünde şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsü durdurdu. İstanbul\'a giden aracın bagaj kısmında yapılan aramada ekipler, çay, yoğurt ve sarmalık asma dolu bidonlara gizlenmiş yaklaşık 26 kilo uyuşturucu hap ele geçirdi. Bidonun üzerindeki yolcu numarasından sahiplerini tespit eden ekipler, Suriyeli 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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