Çay toplama yasağının sebebi anlaşıldı: İstanbul'da yaklaşık 100 bin kişinin Karadeniz’de çay bahçesi varmış

Rize Valiliği'nin, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yaş çay üreticilerinin 30 Nisan'a kadar kente gelebileceği yönündeki kararına rağmen üreticilerin girişlerine yasak getirmesinin sebebi anlaşıldı. İstanbul’da, yaklaşık 100 bin kişinin Karadeniz’de çay bahçesi bulunduğu öğrenildi. Alınan kararın sebebinin, hasada geleceklerle birlikte virüsün bu bölgeye yayılmasından korkulduğu anlaşıldı.

Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun valilerinin salgının yayılma riskine karşı geçen hafta aldıkları karara göre çay hasadı sadece çevre illerden geleceklerle yapılacak. Tartışma yaratan bu kararın İçişleri Bakanlığı ile yapılan toplantıdan sonra alındığı öğrenildi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, sorun İstanbul’da yaşayan Karadenizlilerden kaynaklandı. Hasat için seyahat izni başvurularının artması üzerine bu kararın alındığı öğrenildi.

Verilen bilgiye göre, İstanbul’da olup da, bu 4 ilde çay üreticisi görünen 100 bin civarında kişi bulunuyor. Her yıl çay hasadında bu nedenle sirkülasyon yaşanıyor. Üreticiler ya çay bahçelerinin başında bulunmak ya da ailece hasada katılmak için her yıl memleketine gidiyor. Toplantılarda bu hareketlilik gündeme geldi. Bakanlık yetkilileri, “100 bin kişiden 10 bininde virüs çıksa, bütün Karadeniz’e yayılır. Bu nedenle hem Sağlık Bakanlığı’nın hem de İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda, bu illere İstanbul’dan gelişlerin yasaklanması kararı alındı” dediler.

Komisyonlar, hasada gelemeyecek üreticilerin isimlerini toplamaya başladı. Oluşacak listeye göre görevlendirmeler önümüzdeki hafta yapılacak.