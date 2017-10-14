Çay Tadım Şampiyonu 'en iyi çay demleme' tekniklerini anlattı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de, Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Çay Tadım Yarışması\'nda şampiyon olan Özlem Günaydın Okur, kazandığı 125 kilo kuru çay ödülünü aldı. Şampiyon tadımcı en iyi çay demleme teknikleri ve içilen çayın kalitesini anlamanın püf noktalarını anlattı.

Rize Ticaret Borsası ve Rize Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen \'Rize Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali\' kapsamında \'Çay Tadım Yarışması\' yapıldı. 250 kişinin katıldığı yarışmada, en kısa sürede tattıkları çayı tanıması, değerlendirmesi ve derecelendirmesi konusunda bilgi ve becerileri ölçülen yarışmacılardan 8’i finale kaldı. Finalde, demlenen 10 farklı çeşit çayı yörelere göre ayrıştırması istenen yarışmacılardan, çayların 4\'ünü en kısa sürede doğru tahmin eden Özlem Günaydın Okur birinciliği elde etti. Yarışmada Sevim Yılmaz ikinci, Esra Altunsu ise üçüncü oldu. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan tarafından yarışmada birinciye 125, ikinciye 75 ve üçüncüye 50 kilogram kuru çay ödülü verildi.

EN İYİ ÇAY DEMLEME TEKNİĞİNİ ANLATTI

Çay Tadım Şampiyonu Özlem Günaydın Okur, en iyi çay demleme tekniklerini anlattı. İyi çayı anlamak için önce renginin sade, duru, berrak ve kızılımsı olması gerektiğini ifade eden Okur, şöyle dedi:

\"Aromasına bakarken çayı hüpleterek içmeliyiz. Bu şekilde çay ağzımızda oksijenle birleşerek tadını ve aromasını daha iyi almamızı sağlıyor. Öncesinde kuru çayımızın saklama koşullarına dikkat etmemiz gerekiyor. Çayımız rutubet kokusu almaması önemli. Taze ve yumuşak bir su kullanmak da demlemede önemli olan bir diğer unsur. Kireçli su kullanmamalıyız. Bu, çayın tadından önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Demleme süresi ve yöntimi de çok önemli. Önce suyu kaynatıp, sonra çayı belli ölçekte porselen çaydanlığa koymamız gerekiyor. Çayın demlenmesi ise 20 dakika sürmektedir. Bu süreden önce çayı açarsanız istenilen dem ve lezzeti yakalayamazsınız.\"

İYİ ÇAY İÇTİĞİMİZİ NASIL ANLARIZ?

Çay tiryakilerine içilen çayın iyi olup- olmadığının nasıl anlaşılacağına dair püf noktaları da anlatan Özlem Günaydın Okur, şu önerilerde bulundu:

\"Önce çayın rengine bakın. Çay bardağındaki çayın rengi berrak, duru ve kızılımsı olmalı. İçtikten sonra ağzımızda hoş bir koku, tat ve aroma bırakması gerekiyor. Çayın sertliği de önemli. Onu anlayabilmemiz için ağzımızda burukluk hissi oluşuyor mu, diye bakmalıyız. Çayın gerçek tadını alabilmemiz için çayı şekersiz içmeliyiz. Çünkü şeker çaydaki aromayı bastırıyor. Kullanacağınız çayın kalitesi de önemli bir etken. Çay yaprak ve daldan oluşan bir bitki. Kuru çay aldığımızda çayın kalitesine dikkat etmeliyiz. İçinde az miktarda dal olan ürünler tercih edilmeli. Paket çayda eğer lif ve sap varsa bunları kolaylıkla tüketiciler anlayabilir. Bunların fazla miktarda olması çayın kalitesiz olduğu anlamına gelir. Siyah olan tomurcuklar çaya rengini veren ana maddelerdir.\"



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