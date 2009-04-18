Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Başkanı İsmail Sezer, kriz döneminde ayakta kalmaya çalışan işletmelerin çay-simit parasına "3 kap yemek" kampanyası başlattıklarını bildirdi.





Sezer, yaptığı açıklamada, sektörde Türkiye genelinde 46 bin 700 firmanın hizmet verdiğini belirterek, bu işletmelerde yaklaşık 200 bin kişiye iş imkanı sağlandığını belirtti.



Küresel ekonomik krizin sektör üzerindeki etkilerini 2009 ile birlikte daha fazla hissettirmeye başladığını ifade eden Sezer, Ankara'da 37 ilin oda başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini, bu toplantıda işletmelerin sıkıntılarını, beklentilerini ve krizden çıkış için çözüm yollarını tartıştıklarını anlattı.



Krizin etkilerini daha fazla hissettirdiği 2009 ile birlikte köklü lokantaların birer birer kapanmaya başladığını, daha düşük giderlerle işletilebilen fast-food tarzı lokantaların ise krizden nispeten az etkilendiğini ifade eden Sezer, "Bu tarz lokantalar, giderlerinin ve çalıştırdığı işçi sayısının az olması nedeniyle krizden daha az etkileniyor. Yine fast-food tarzı tüketimin yaygınlaşması ve fiyatların uygunluğu da, bu lokantaların avantajları arasında" dedi.



Sezer, Ankara ve İstanbul'da yüksek kira giderleri ve işlerin durgunluğu nedeniyle birçok köklü lokantanın kapanmak zorunda kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Ekonomik durgunlukla birlikte ayakta kalmaya çalışan işletmeler çay-simit parasına '3 kap yemek' kampanyası başlattı. Lokantalar, 3 çeşit yemeği 4-5 TL'ye satıyor. Türkiye genelinde lokantaların yüzde 40'ı bu gibi kampanyalarla müşteri çekerek ayakta kalmaya çalışıyor. Ayakta kalamayanlar ise yeni yılla birlikte birer birer kepenk kapatmaya başladı. Yılın 3 aylık döneminde 870 işletme federasyondan kaydını sildirdi. Bu işletmelerin çoğunluğu köklü lokantalardan oluşuyor. En fazla İç Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde lokanta kapandı. Yine 3 aylık dönemde 537 esnaf yeni kayıt yaptırdı. Ancak kayıt yaptıranların büyük bir çoğunluğu mevcut işletmesini kapatarak, küçülme yoluna giden esnaftan oluşuyor."



‘Cansuyu kredisi rahatlama sağlar’



Lokantacı esnafının eğitim, işletme, KDV gibi 17 ayrı kalemden oluşan vergi ödediğini anlatan Sezer, birçok işletmenin biriken vergi borçları nedeniyle de zor günler geçirdiğini kaydetti.



Sezer, KOSGEB desteklerinden, imalat sektörünün yanı sıra hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin de yararlanmasına imkan tanıyan kanun tasarısının kabul edildiğini belirterek, 15 Mayıs'tan itibaren lokantacı esnafının da cansuyu kredilerinden faydalanabileceğini söyledi.



Lokantacı esnafına, 15 aylık vadeyle 20-25 bin TL faizsiz kredi imkanı sağlanacağını dile getiren Sezer, şöyle devam etti:



"Sanayi ve Ticaret Bakanımız sayın Zafer Çağlayan'a görüşmelerimiz sırasında bize verdiği destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu krediler esnafımızın birikmiş borçlarını ödeyerek, geçici olarak rahatlamasını sağlayacaktır. Esas çözüm ise işçinin, memurun ve çiftçinin harcama gücünü artırmaktan geçmektedir. Aksi halde 2 aylık bir rahatlamanın ardından sıkıntılar yeniden baş gösterecektir. Küçük esnaf ve sanatkarın desteklenmesi konusunda hükümetimizin desteklerini bekliyoruz."

